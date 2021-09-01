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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücüler yurda döndü - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücüler yurda döndü

01.09.2021 07:19

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücüler Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu yurda döndü.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücüler Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu yurda döndü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli sporcular ve antrenörlerinden oluşan kafileyi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile yetkililer karşıladı.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk, yaptığı açıklamada, "Hem ülkem hem de kendi adıma çok mutluyum. Çok güzel bir yarış geçirdim. Çok güzel dereceler elde ettim. Rio 2016'da 12 yaşındaydım, kelebek branşında 8. olarak ülkeme gelmiştim. Tokyo 2020'de derecemi geliştirerek 3. oldum. Çok gururluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sevilay Öztürk ile aynı kategoride mücadele eden ve yarışı 4. sırada tamamlayan Sümeyye Boyacı ise madalyayı kıl payı kaçırdığını aktararak, "Olimpiyat dördüncüsü oldum. Çok mutluyum. Sportif başarının sadece madalya olmadığını, günde 8 saat yılmadan ve usanmadan çalışmak olduğunu gördüm. Kürsüye ben çıkamasam da orada bir Türk kadınını görmek beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Orada Türk bayrağının dalgalandığını görmek çok gurur verici." diye görüş belirtti.

Erkekler 50 metre kelebek S5 ve 50 metre sırtüstü S5 kategorilerinde mücadele etmesine rağmen finale kalamayan takım kaptanı Beytullah Eroğlu ise "Bu benim 3. Paralimpik Oyunları'mdı. Gerçekten madalyayla dönmek istiyordum. Allah nasip etmedi ama gerçekten çok güzel bir yarış geçirdik. Bir rekor ve bir madalyayla ülkemize döndük. Bunun gururunu yaşıyorum. Tarih yazdık. Bayrak takımıyla da ilk kez katıldık ve final yüzdük. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beytullah Eroğlu, Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye yüzmedeki ilk madalyasını kazandıran Sevilay Öztürk'ün başarısıyla ilgili, "Sevilay'ı 2009'da yüzmeye rahmetli babam başlatmıştı. Sevilay çok iyi hazırlandı. Takım arkadaşımın ve aynı zamanda hemşehrimin bunu başarmasından onur ve gurur duyuyorum. Sevilay, bir sonraki Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönecek." şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücüler yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücüler yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücüler yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücüler yurda döndü

Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, Milli, Tokyo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücüler yurda döndü - Son Dakika


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