Son Dakika Haberleri: 2020 'yılbaşı potporisi' ile karşılanacak
Son Dakika Güncel 2020 'yılbaşı potporisi' ile karşılanacak - Son Dakika

2020 'yılbaşı potporisi' ile karşılanacak

7 saat önce

Lüks perakende firması Beymen, keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu 'yılbaşı potporisi' teması ile 2020'yi karşılamaya hazırlandığını duyurdu.

2020 'yılbaşı potporisi' ile karşılanacak, System.String[]

Lüks perakende firması Beymen, keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu 'yılbaşı potporisi' teması ile 2020'yi karşılamaya hazırlandığını duyurdu.

Yılbaşında sevdiklerine özel hediyeler almaktan hoşlananlara seçenekler sunan Beymen, ayakkabı ve çantalardan zarif aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan rengarenk şapka ve berelere, niş parfümlerden kozmetiğe, özel hediye setlerinden, çanta ve cüzdan çeşitlerine kadar dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar Kış koleksiyonundaki farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçeneklerini mağazalarda ve resmi web sitesinde meraklılarıyla buluşturduğunu açıkladı.

Marka tarafından yapılan açıklamada, "Kişiye özel hediye danışmanlık servisi Beymen Gift uzmanlarından hediye seçimleriniz ya da hediye mesajlarınız için yardım alabilir, ayrıca adrese teslim hizmeti ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun sevdiklerinize hediyelerini en hızlı şekilde ulaştırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.


Yılbaşı, Beymen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi
Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:37:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 'yılbaşı potporisi' ile karşılanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]