"2021, iyimserliğin yeni dijital ruhu" - Son Dakika

2020'de kovid-19 pandemisi ile birçok kişi ve kurum dijital ortama geçti. Birçok dijitalleşme projesi de görünürlük kazanırken, bağlantının ve birbirine bağlı olmanın 2021'deki geleceği üzerine görüşlerini paylaşan DE-CIX Frankfurt'ta Teknoloji Bölümü Başkanı Dr. Thomas King, "5G gibi teknolojiler nihayet kitlelerin kullanımına uygun hale gelecek. Tüm bunlar internet sektöründe yeni bir iyimserlik ruhu yaratıyor ve bu ruh aslında son yıllarda oluşan doygunluktan besleniyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) salgını ile milyonlarca kişi ve birçok kurum dijitalleşti. Bu süreçte geliştirilen dijitalleşme projeleri de görünürlük kazandı. İnternet Değişim Noktası DE-CIX Frankfurt'ta Teknoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapan Dr. Thomas King, bağlantının ve birbirine bağlı olmanın 2021'deki geleceği üzerine görüşlerini paylaştı.

"GELECEĞİN BAĞLANTISI 'ÖZEL' OLACAK"

Geçmişte internetin mevcut fonksiyonundan memnuniyet yüksek olduğunu ancak bugün sağlayıcıların ve şirketlerin bir internet bağlantısının neler sunması gerektiğine dair çok daha kesin fikirler geliştirdiğini söyleyen Dr. King, "Bulut bağlantı veya yükselişte olan bulut olarak da bilinen özel bulut bağlantılar, sektör için halihazırda önemli bir konu ve bu konu 2021'de daha da ivme kazanacak. 30 Ağustos 2020'de ABD'li sağlayıcı CenturyLink'teki ağ sorunları dünya çapında internet kesintilerine yol açtı. 2021'de, bir İnternet bağlantısının neler sunabilmesi gerektiğine dair geliştirilen spesifik fikirlerin bir parçası olarak, dayanıklılık odağı daha ön planda olacak" dedi.

"BİRBİRİNE BAĞLI OLMA YENİDEN TEMEL BİR YETKİNLİK HALİNE GELECEK"

Güvenlik ve veri yönetiminin şirketlerin gündem maddeleri olmaya başladığının altını çizen Dr. King, "Herkesin bağlantıya ihtiyacı var, ancak şimdiye kadar şirketler bağlantılarını dış kaynak desteği ile sağlamaktan gayet memnundu. ya kurumsal bir bilgi eksikliği vardı ya da şirketler iç maliyetlere maruz kalmamak için dış hizmet sağlayıcılara güveniyordu. Ancak günümüzde güvenlik, veri yönetimi ve son kullanıcı deneyimi giderek artan oranda şirketlerin gündem maddeleri olmaya başlıyor" diye konuştu.

Otomotiv sektöründe şirketlerin kendi iç yetkinliklerini geliştirmeye başladığını belirten Dr. King, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir otomobilin dijital hizmetleri - trafik sıkışıklığı uyarıları, yazılım güncellemeleri yoluyla aracın düzenli olarak yükseltilmesi ve kullanıcı merkezli uygulamalar gibi - tüketiciler için kısa süre içinde şasinin kendisi kadar önemli olacak. Bu nedenle, otomobil üreticileri, sürekli olarak yüksek kaliteyi garanti etmek için bir kez daha ağ bağlantılarını kontrol etmeye odaklanıyorlar. Tıpkı otomotiv sektörü gibi, diğer birçok sektör de 2021 yılında aynı süreçten geçecek ve birbirine bağlı olma yine temel bir yetkinlik haline gelecek."

"KORONAVİRÜS, DİJİTAL ALT YAPININ ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR"

Koronavirüs, 2020'de dijitalleşmeye büyük bir ivme kazandırdığını dile getiren Dr. King, "2020 birçok dijitalleşme projesine de daha fazla görünürlük kazandırdı ve dijital altyapının çok çeşitli seviyelerde ne derece önemli olduğunu gösterdi. Evden çalışmak ve video konferans sistemlerini kullanmak artık bir standart hale geldi ve bu yıl, buluttan ofis ve işbirliği çözümlerinde büyük bir büyüme yaşandı" diyerek bu eğilimin 2021'de de devam edeceğini belirtti.

2020'nin ilk yarısında, planlanan birçok yatırım öne çekildiğini söyleyen King, "Altyapı ve dijitalleşme gündemi belirledi. Artan trafikle başa çıkmak için büyük miktarda bant genişliği eklemeleri yapıldı. 'Yeni Normal' deki yaşam, insanlar ofise dönmeye başlasa bile, odak noktasının dijital altyapıları genişletmeye devam etmesi yönünde tasarlandı. 2020'de dijitalleşme adına çok şey yapıldı ancak bazı yatırımların 2021'in ikinci yarısına kadar geri çekilmesi de beklentiler arasında" dedi.

"GENİŞ KİTLELERE UYGUN ÇÖZÜMLER"

5G'nin 2021'de kitlelerin kullanımı için daha uygun olacağını vurgulayan Dr. King, "Yeni donanım zaten pazarda mevcut ve yeni nesil akıllı telefonların tümü 5G'yi destekliyor. Eksik olan ağlardı ve bunlar 2021'de, şehir için yaygınlaştırılacak. Bu yaygınlaşmayı, VR oyunlarından sofistike streaming hizmetlerine kadar yeni uygulamalar hızla takip edecek. Politikacılar bir süredir ağların yaygınlaşması için umut veriyor ve gelecek yıl hissedilebilir bir artış olacak gibi görünüyor. 5G ayrıca sektörel birbirine bağlantı uygulamalarını da yeni bir seviyeye taşıyacak. Mevcut senaryolar, örneğin mobilite sektörünü kapsıyor. Bu, 5G kulelerinin ve sınır bilişim işlevlerinin sınır veri merkezlerinde yaygın olarak konumlandırılması ve ayrıca uzak veri merkezlerine ve bölgesel bulut çözümlerine ilişkin fiber optik bağlantıyı gerektiriyor. Bağlı bir araba çok sayıda sensöre sahip olacak ancak öte yandan, kendi başına mobil sınır veri merkezi işlevi de görecek" dedi.

Dr. King, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelecekte, arabaların zaman zaman verilere dayalı olarak hayati "kararlar" alması gerekecek, bu nedenle veri işlemenin doğrudan ve hızlı olması sağlanmak zorunda. Acil bir durumda teorik gecikme gereksinimi 1 ms'nin altında. Ayrıca daha büyük altyapı alanında da bir sıçrama göreceğiz: Tüm büyük ağlar 400GE'ye sıçrayacak. Şimdiye kadar, teknoloji çok pahalıydı, ancak 2021'de uygun fiyatlı olacak ve bu nedenle yaygın olarak bulunabilecek. Önemli ölçüde daha hızlı ağların ve artan sınır bilişimin kombinasyonu, birçok sağlayıcı ve şirket için heyecan verici olmalı."

"YENİ NESİL VERİ ALT YAPISI GÜÇLÜ BİR TEMEL OLUŞTURACAK"

Dr. King, GAIA-X'in Avrupa için güvenilir ve egemen bir dijital altyapı geliştirmek amacıyla pazara sunulduğunu söyleyerek, "Global oyuncularla da entegre olabilecek şekilde 2019 yılında pazara sunuldu. Önümüzdeki yıl, bu girişim, iş, bilim dünyası ve toplumun gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern yeni nesil veri altyapısı için güçlü bir temel oluşturacak. Bu aslında, GAIA-X'in dijital hizmetlerinin temelinin en önemli bölümünü temsil ediyor. DE-CIX'in yanı sıra, diğer güçlü Avrupa İnternet Değişim Noktaları da var. Farklı iş modellerinin bir sonucu olarak, Avrupa İnternet Değişim Noktaları, Kuzey Amerika veya Asya'dan çok daha fazla gelişmiş durumda" diye konuştu.

Dr. King, "Avrupa İnternet Değişim Noktaları'nın bir İnternet Değişim altyapısı oluşturmak üzere bir araya gelmesiyle, kısa bir süre sonra GAIA-X uygulamalarına Avrupa çapında oldukça sorunsuz bir erişim sağlamak mümkün olacak. Bu durum ilk kez, yalnızca düşük gecikmeli uygulamaları değil, aynı zamanda hassas verilerin en üst düzeyde korunmasını gerektiren alanlardaki uygulamaları da mümkün kılacak, örneğin sağlık hizmetleri ve otonom sürüşler gibi" dedi.

"YENİ İYİMSERLİK RUHUNDAN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANIN"

2021'de, mevcut trendlerin artarak devam edeceğini dile getiren Dr. King, "Otomasyon, self servis ve güvenlik önemli rol oynamaya devam edecek konular arasında. Buna ek olarak odak farklı olacak, yeni hedef gruplar için spesifik türde bağlantılar ve özel uygumalar gibi. Dijital sunumlarını genişleten şirketler, bağlantıyı yeniden temel bir yetkinlik haline getirecek. ve sınır bilişim ile 5G gibi teknolojiler nihayet kitlelerin kullanımına uygun hale gelecek. Tüm bunlar internet sektöründe yeni bir iyimserlik ruhu yaratıyor ve bu ruh aslında son yıllarda oluşan doygunluktan besleniyor. 2000'lerin başında İnternet dünyasında inanılmaz bir inovasyon hızı görebiliyorduk. Belki de 2021'de bu zorunlu hız yeniden yaşanabilir" diyerek koronavirüsün getirdiği ivmenin, geçiş dönemi yaşayan pazarı yeniliklerle beklemek için bir fırsat olabileceğine dikkat çekti.