2021 yılı sinema destekleri için son başvuru tarihleri açıklandı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 5224 sayılı 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun' kapsamında 2021 yılında verilecek destekler için başvuru ve değerlendirme tarihleri belirlendi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Proje Geliştirme Desteği, Animasyon Film Yapım Desteği, Kısa Film Yapım Desteği, Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği türleri için 9 Kasım 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular 2021 yılı Ocak ayı içerisinde; Yerli Film Gösterim Desteği için 7 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular 2021 yılı Ocak ayı içerisinde; İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği, Dağıtım ve Tanıtım Desteği, Ortak Yapım Desteği, Çekim Sonrası Desteği türleri için 7 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular 2021 yılı Mart ayı içerisinde; 8 Aralık 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak başvurular 2021 yılı Eylül ayı içerisinde; Belgesel Film Yapım Desteği için 28 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular 2021 yılı Nisan ayı içerisinde sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulu tarafından değerlendirilecek" denildi.Öte yandan bakanlık, 2020 yılında animasyon film yapım, belgesel film yapım, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, kısa film yapım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı sinema film yapım ve yerli film gösterim türlerinde 234 projeye toplam 46 milyon 428 bin TL destek sağladı.

ANKARA, -