2021'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü - Son Dakika
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2021'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü

2021\'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü
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Eski Devlet Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, bir dönem ihraç edildiği partisine yeniden döndü. Sevigen’in CHP’ye dönüşü, parti içinde eski isimlerin yeniden buluşması açısından dikkat çekti.

Eski Devlet Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, yıllar sonra yeniden CHP’ye döndü. Sevigen’in partiye dönüşü, CHP’de eski kadroların yeniden bir araya gelmesi açısından dikkat çekti.

MYK'DA KABUL EDİLDİ 

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, yeni ihraç listelerinin yanı sıra daha önce partiden ihraç edilen isimlerin CHP’ye dönüş talepleri de görüşüldü. Partiye yeniden katılmak için başvuruda bulunan ve dönüş dilekçesi kabul edilen isimler arasında, Mehmet Sevigen de yer aldı.

2021’DE CHP’DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ 

Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamalarını eleştirdiği gerekçesiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 2021’de oy birliğiyle ihraç edilmişti.

2021'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü

CHP’YE DÖNÜŞ ÇAĞRISI YAPMIŞTI 

Sevigen, son aylarda CHP’de yaşanan tartışmaların ardından partiye yönelik açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Mayıs ayında yaptığı açıklamalarda CHP’nin eski kadrolarına seslenen Sevigen, partinin zor bir süreçten geçtiğini savunarak eski yöneticilere CHP’ye sahip çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

Haziran ayında da CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Sevigen, partiden ayrılan isimlere “baba ocağına dönün” çağrısı yapmıştı.

CHP YÖNETİMİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ 

Sevigen, son dönemde CHP yönetimi ve parti içindeki gelişmelere ilişkin sert eleştirileriyle dikkat çekmişti. Haziran ayında yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördüğünü belirterek mevcut yönetime yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Sevigen’in yeniden CHP’ye katılmasıyla birlikte, eski partililerin dönüşü ve CHP’de yaşanan iç tartışmaların nasıl şekilleneceği de yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Sevigen, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Mehmet Sevigen 2021'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü - Son Dakika

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