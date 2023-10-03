2023 Nobel Fizik Ödülü 3 bilim insanına verildi - Son Dakika

2023 Nobel Fizik Ödülü 3 bilim insanına verildi

Son Güncelleme: 03.10.2023 12:59

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı bilim insanları Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier kazandı.

2023 Nobel Tıp Ödülü'nün ardından 2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları da ilan edildi. Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı bu ödülü almaya hak kazandı.

"ELEKTRONLARIN HAREKET ETTİĞİ HIZLI SÜREÇLERİ ÖLÇMENİN YOLUNU GÖSTERDİLER"

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, üç bilim insanının "madde içindeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için atosaniye ışık atımları üreten deneysel yöntemler için" Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu. Açıklamada "Nobel Fizik Ödülü 2023'ün üç sahibi, insanlığa atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleriyle tanınıyor. Elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu gösterdiler" denildi.

Dün de 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü mRNA teknolojisi alanındaki çalışmaları nedeniyle Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman'ın kazandığı duyurulmuştu.

2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

VAKIF 1900 YILINDA KURULDU

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor. Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi. Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti. Ödül törenleri, COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

Kaynak: AA

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