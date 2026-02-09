2025 Yılın Fotoğrafları Oylaması Yapıldı

İstanbul'daki gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bazı gazetelerin genel yayın yönetmenleri, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" karesi ile "Portre" kategorisinde Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa" fotoğrafını oyladı.

Yüksel, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "İnecek var", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karelerini seçti.

Metin Yüksel, yaptığı değerlendirmede, AA'nı fotoğraf alanına önem verip, bunları oylamaya sunmasının foto muhabirlerini teşvik ettiğini söyledi.

Yüksel, geçmişte kendisinin de fotoğraf çektiğini, bu nedenle kurgulanmış portrelerin aksine spontane karelerin daha çok hoşuna gittiğini belirterek, "Hayatın içinden, kendi doğallığıyla öne çıkan fotoğrafları seçmeye özen gösterdim. AA, bu etkinliği sürdürsün, çok keyifli. Seçilen fotoğrafların yarınlar için güzel bir albüm olarak tasarlanıp baskılı şekilde elde tutulmasını öneririm." ifadelerini kullandı.

"Seçerken çok zorlandım"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yiyecek ulaştırılıyor", "Portre" kategorisinde Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa", "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Stadyumların sesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk denemede" ile Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuklar işte böyle olur" ile Nurettin Boydak'ın "Renkli" fotoğraflarını beğendi.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Coşkun, AA'nın her yıl düzenlediği fotoğraf oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Coşkun, "Fotoğraflarda büyük bir emek var, büyük bir estetik ve bakış açısı var. Hepsini çok beğendim. Seçerken çok zorlandım. Her kategoride bu fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

"Bir bebeğin kemiklerini sayıyor olabilmek herkesin ayıbı"

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, "Gazze: Açlık" kategorisinde oyunu Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Şendir, "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Costas Baltas'ın "Zaferin ardından", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını beğendi.

Her kategoride fotoğrafı çekilen ve çekene ilişkin kendisini değerlendirme yapmak zorunda hissettiğini ifade eden Şendir, incelediği karelerde detay aradığını aktardı.

Değerlendirme yaparken "Evimin duvarına asmak istediğim fotoğraflar nelerdir?" düşüncesiyle hareket ettiğini dile geren Şendir, AA'nın paylaştığı fotoğrafları takip ettiğini dile getirdi.

Şendir, AA muhabirlerinin Gazze'ye yönelik soykırıma tanıklık ederken müthiş işler yaptığını kaydederek, "Havadaki 2 bombayı çeken kareyi de hatırlıyorum. Dolayısıyla da AA dünyanın en büyük medya kuruluşlarının referans aldığı, fotoğraflarını kullandığı bir yer oldu. Herkesi kutlamak lazım." diye konuştu.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin karesini özellikle seçtiğini vurgulayan Şendir, şunları kaydetti:

"Bunun birkaç tane sebebi var. Biz, burada çocuklarımıza bezin yanına bir şey olmasın diye pişik kremi süreriz. Burada çocuğun bezi yok, bir çöp poşeti var. İkincisi, bir anne çocuğunu kucağına aldığında normalde mutludur. Burada annenin yüzünde sadece kucağında artık sona yaklaştığı çok belli olan bir bebeğin acısı var. Bir bebeğin kemiklerini sayıyor olabilmek, o herkesin ayıbı... En başta Netanyahu olmak üzere, bu modern dediğimiz dünyanın da ayıbı. Dolayısıyla da evet, tencere uzatan çocuklar, açlık sırasında ölen yaşlı adam vesaire, şu soykırım boyunca açlığı anlatan çok fazla fotoğraf gördük. Bu ise çok tokat gibi bir kare. Hakikaten insanın suratına vuruyor."

"Orada biraz daha gözyaşı vardı"

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtımı yapıldı", "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğraflarına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Likoğlu, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini beğendi.

Likoğlu, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, her kategoride konuyu iyi anlatan çok güzel karelerin yer aldığını, oylama konusunda oldukça zorlandığını dile getirdi.

Filistin'de yaşananlara ilişkin fotoğraflara bakarken oldukça üzülüp zorlandığını ifade eden Likoğlu, "Oradaki tercihim hem biraz çocukların nasıl büyük bir dram içerisinde olduğunu anlatan kareyi tercih ettim. Diğer kareler de aslında aynı dramı anlatıyordu. Ama orada biraz daha gözyaşı vardı, biraz daha isyan vardı. Çocuklar vardı, özellikle tercihim o dramı çok iyi anlatan bir kareydi. Fotoğrafların her biri birinciliğe değer, çok kıymetli fotoğraflardı. Bütün arkadaşlarımıza bu gönülle teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. " diye konuştu.

"Gazze: Açlık kategorisi çok yerinde olmuş"

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Gazze: Açlık" kategorisinde oyunu Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtımı yapılan karesinden yana kullandı.

Albayrak, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"da Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerine oy verdi.

Oylamanın ardından konuşan Albayrak, gazeteciliğe sayfa sekreterliğinden başladığını anlattı.

O dönem ustalarının her zaman fotoğrafın önemini kendilerine anlattığını dile getiren Albayrak, AA'nın "Yılın Oylaması"nda baktığı fotoğrafların çok kaliteli ve anlam yüklü olduğunu söyledi.

Albayrak "Gazze Açlık" kategorisinin de çok yerinde olduğunu kaydederek, "Hangi kategori olursa olsun gözümüz oraya ilişiyor. 'Biz, bir şey yapamayız.' diye düşünmemek lazım. Kurumsal veya kişisel olarak oradaki durumu yaşatmak, anlatmayı sürdürmek, göz önünde tutmak çok önemli. İsrail'in ateşkes sürecine bu toplumsal baskı ve dünyada ortaya çıkan küresel vicdan sayesinde getirildiğini düşünüyorum. 'Bu baskı devam etmeli.' diye sürekli de dile getirmeye çalıştım. Bu bakımdan bu karelerin böyle bir anlamı da var. Bir taraftan bu mücadeleye de katkı sağlanmış oluyor." değerlendirmesini yaptı.

"Ölümden kaçarken başlarının üzerinde yiyecek torbalarını gösteren fotoğraf çok etkiledi"

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafına oy verdi.

Kartoğlu, "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", "Haber" de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve Bombalar", "Spor" da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"da Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karelerini beğendi.

Kartoğlu, seçim yapmakta çok zorlandığını belirterek, "Hepsi ayrı kabiliyeti ortaya koyan fotoğraflar. Hem sanatsal açıdan duvarınıza asabileceğiniz hem de üzerinde günlerce düşünebileceğiniz fotoğraflar var." dedi.

Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya kadar her coğrafyadan fotoğrafın bir diğerinden harika olduğunu anlatan Kartoğlu, "AA'yı hem sanatsal kabiliyetleri yetiştirdiği veya bünyesine kattığı için hem de zamanına, dönemine tanıklık eden fotoğrafları çekebilecek göz ve zihinsel yeteneğe sahip foto muhabirlerini bir araya getirdiği için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kartoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisine ilişkin ise şunları kaydetti:

"İnsanların ölümden kaçarken başlarının üzerinde yiyecek torbalarını gösteren fotoğraf beni çok etkiledi. O açlık halinde kaçarken veya yer değiştirirken bile bombalandıkları anı gösteren fotoğraflar çok etkileyiciydi. Bunu ilk defa yaşamıyoruz maalesef. Dünya, Afrika'daki açlıkla ilgili en azından bizim dönemimizden beri benzer fotoğrafları görüyor. Ama medeni olduğunu iddia eden ve medeni olduğunu iddia eden ülkeler tarafından desteklenen bir devletin ağır bombalı saldırısı altında bu açlığı hiçbir yerde görmedik. İlk defa görüyoruz. Umarım bir daha görmeyiz ama görmemek için ummak yetmez. Görmemeyi sağlayacak tedbirleri almak da gerekir."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.