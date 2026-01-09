2026 Çin-Afrika Etkileşim Yılı Açıldı - Son Dakika
2026 Çin-Afrika Etkileşim Yılı Açıldı

2026 Çin-Afrika Etkileşim Yılı Açıldı
09.01.2026 12:55
Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı, Addis Ababa'da açılış töreniyle başladı. İki medeniyetin diyaloğu vurgulandı.

ADDİS ABABA, 9 Ocak (Xinhua) --- 2026 Çin- Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı'nın açılış töreni, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Perşembe günkü törende katılımcılar, iki medeniyet arasındaki diyaloğun derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in tebrik mesajını okuyan Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi törende açılış konuşması yaptı.

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Afrika Eş Başkanı, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ve Etiyopya Cumhurbaşkanı Taye Atske Selassie de törende konuşma yaptı.

Etkinlikte Afrika Birliği Komisyonu ve birlik kurumlarının üst düzey yetkilileri, birliğe üye ülkelerin diplomatları, Birleşmiş Milletler kurumlarının üst düzey temsilcileri ve Etiyopya'nın çeşitli sektörlerinin yetkili ve temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 200'den fazla katılımcı bir araya geldi.

Xi'nin etkinliğe gönderdiği tebrik mesajında, Çin-Afrika modernizasyonunun ileriye taşınmasında medeniyetler arası karşılıklı öğrenmenin önemine değinerek, Çin-Afrika halklar arası ve kültürel işbirliğinin doğrultusu ve ilkelerini ana hatlarıyla ortaya koyduğunu belirten Wang, insanlık tarihi ve medeniyeti üzerine derin düşüncelerin ifade edildiği Xi'nin önerdiği bu doğrultu ve ilkelerin, yeni dönemde her koşulda geçerli ortak geleceğe sahip Çin-Afrika topluluğunun inşasına önemli rehberlik sağladığını söyledi.

Dünyanın günümüzde bir asırdır görülmemiş derin değişimlerden geçtiği ve uluslararası konjonktürde büyük tarihi dönüşümler yaşandığına dikkat çeken Wang, Çin ve Afrika'nın temsil ettiği Küresel Güney'in engellenemez bir yükseliş içinde olduğunu vurguladı.

Dünyanınsa barışçıl bir ortama çok uzak olduğunu ifade eden Wang, güçlünün güçsüzü ezdiği ortamın, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu, güç politikaları ve zorbalık eylemlerininse gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini söyledi.

Çin ve Afrika'nın çalkantılı bir dünyada her zamankinden daha fazla eşitlik ve adaleti el üstünde tutması, dayanışma ve karşılıklı desteği güçlendirmesi, etkileşim ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini dile getiren Wang, her iki tarafa kalkınmaya öncelik verme, halkı merkeze alma, karşılıklı öğrenme ve etkileşimi el üstünde tutma ve açıklık ve kapsayıcılığı benimseme çağrısında bulundu.

Afrikalı liderlerse Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı'nın, Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin önerdiği inisiyatiflerin uygulanmasında önemli bir adım olduğunu belirterek, Xi'nin mesajının kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladı.

Afrikalı liderler, ortak kalkınmayı sağlamak üzere Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Çin ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

Küresel istikrarsızlığın arttığı ve uluslararası düzene yönelik ciddi zorlukların yaşandığı bir ortamda, Xi'nin önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ne destek verdiklerini ifade eden Afrikalı liderler, her iki tarafa hegemonyacı anlayışa karşı birlik olma, uluslararası düzeni ortaklaşa el üstünde tutma ve dünya barışını koruma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Addis Ababa, Etkinlikler, Diplomasi, Afrika, Güncel, Son Dakika

