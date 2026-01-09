2026'da Emekli Aylığı 20 Bin TL Olacak - Son Dakika
2026'da Emekli Aylığı 20 Bin TL Olacak

2026\'da Emekli Aylığı 20 Bin TL Olacak
09.01.2026 14:49
Abdullah Güler, 2026 yılında en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını açıkladı.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Güler, ilk teklifin, yürütme ve yürürlük maddeleri ile birlikte 31 maddeden oluştuğunu; tapu, imar, çevre, kadastro, kooperatifler, özelleştirme, yapı denetimi, kentsel dönüşüm ve sosyal konut alanlarında son derece önem arz eden değişiklikler içerdiğini söyledi.

'EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI YÜZDE 18,48 OLACAK'

13 maddeden oluşan kanun teklifi hakkında bilgi veren Güler, "Anayasa Mahkemesi'nin son dönemlerde vermiş olduğu bazı iptal kararları vardı; bu iptal kararlarında esas amaçlanan hukuki belirlilik, hukuki güvenlik, ölçülülük ve elverişlilik prensipleri kapsamında bu maddeleri yeniden değerlendirdik. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak, memur emekli aylıkları ile emekli sandığı ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır. Buna göre 2026 yılı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 12,19 oranında, memur emekli aylıkları ise emekli sandığı yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan Hakem Kurulu kararı uyarınca da taban aylık kat sayısına bir kat sayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacaktır. Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak dönemine itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır" diye konuştu.

'SGK'NIN İHTİYACI OLAN BU FARK HAZİNEDEN ÖDENECEK'

Abdullah Güler, toplamda 16 bin 881 TL olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığından yararlanan kişi sayısının 4 milyon 11 bin 700 küsur kişi olduğunu söyleyerek, "Şimdi 20 bin TL'ye bu oran artırılmak suretiyle 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır. Uzun zamandır da çalışıyoruz. Bizim ekonomi politikalarımız kapsamında Türkiye'nin dezenflasyon süreci ve Orta Vadeli Program kapsamında da bütçe disiplinini bozmadan, bütün bütçenin kendi kuralları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından da bazı kalemlerde de uygulamalar yapılmak suretiyle bu aradaki fark SGK'nın ihtiyacı olan bu fark hazineden ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 69,5 milyar TL'dir. Bu 6 aylık dönem içerisinde hazinemizden Sosyal Güvenlik Başkanlığımıza 69,5 milyar TL gibi bir rakamı aktarmış olacağız. Buradaki esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan dezenflasyon süreci içerisinde piyasalarda ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak, bu imkanı geliştirmeye çalıştık. Yeterli midir elbette yeterli değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları sonuna kadar orada zorlanmıştır; kaynak üretimi noktasında çok ciddi uğraşlar verilmiştir" dedi.

AYM'NİN İPTAL KARARLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında, aday memurların adaylık sürecindeki ilişik kesme nedenlerini yine Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda açık ve nesnel kriterlere ve objektif kriterlere, aynı zamanda elverişlilik ve ölçülülük ilkelerine göre yeniden düzenlediklerini belirten Güler, "Disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda idarenin yeniden ceza tesisi yapabilmesi için gereken süreci Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda netleştiriyor ve belirginleştiriyoruz. Yine kanun teklifimizde Türkiye Varlık Fonu ve bağlı şirketlerin denetim usullerinin de Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi nedeniyle de yine bu denetim usullerini Anayasa Mahkememizin aramış olduğu şartlar dahilinde; belirlilik, kanunilik, ölçülülük ve elverişlilik ilkeleri dikkat edilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş olup Varlık Fonu'nun piyasa koşullarında etkin ve rekabetçi çalışmasında yasal güvencelerini oluşturmuş oluyoruz" diye konuştu.

SİTE AİDATLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Son dönemlerde özellikle site yönetimlerinden veya kat maliklerinin vermiş olduğu kararların dışında yüksek aidatlardan kaynaklı şikayetlere yönelik de bazı düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Güler, "Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan düzenlemelerle site ve apartman yönetimlerinde yaşanan keyfiliğe veya haksız taleplere son vermeyi amaçlıyoruz. Aidat artırma yetkisinin kat malikler kuruluna bırakılması suretiyle, özellikle malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesinde yaşanan güçlüklerde de dikkate alınmak suretiyle; karar nisabını 5'te 4 yerinde 3'te 2 olarak uyguluyoruz. ve aidat yükseltilmesi hususlarında mutlaka kat malikleri genel kurula bırakılmasını öneriyoruz. Kooperatifler kanununda yapılan düzenleme ile de yapı kooperatiflerinin son konut tamamlanmadan ve kesin maliyet hesabı ortaya çıkartılmadan ortaklara bireysel tapu devri hususunda da bir önlem geliştiriyoruz. Dolayısıyla ileride meydana gelecek mülkiyet sorunları ve kooperatiften kaynaklı hukuki sorunları da bu surette engellemiş olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

