2026 Salon Kış Kupası Samsun'da Başladı
Spor

2026 Salon Kış Kupası Samsun'da Başladı

2026 Salon Kış Kupası Samsun\'da Başladı
13.01.2026 16:44
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği turnuvada 38 ilden 704 sporcu yarışıyor.

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Salon Kış Kupası Samsun'da başladı. 38 ilden 704 sporcunun yarıştığı turnuva 16 Ocak'ta sona erecek.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde başlayan 2026 Salon Kış Kupası'na 38 ilden 108 kulüp, 125 antrenör ve 704 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk gününde klasik yay takım eleme atışları yapıldı. 16 Ocak tarihine kadar sürecek olan turnuvada sporcular farklı yaş kategorilerinde yalın yay, makaralı yay ve klasik yay atışları yapacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Turnuva, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Salon Kış Kupası Samsun'da Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: 2026 Salon Kış Kupası Samsun'da Başladı - Son Dakika
