21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Cora, yayımladığı mesajda, basın mensuplarının kamuoyunun haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamanın yanı sıra toplumsal sorunları dile getirme, konuları tartışmaya açma, yeni görüş ve önerilere fırsat tanıma, demokrasinin işlevselliğine katkı sağlama gibi pek çok sorumluluğu yerine getirdiklerini vurguladı.

Basın mensuplarının bu zor ve fedakarlık isteyen görevi layıkıyla yapmaya, toplumun gözü kulağı olmaya devam ettiklerinin altını çizen Cora, "Edindikleri bilgiyi ilkeli ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşan, meslek ilkelerine bağlı kalarak özveriyle çalışmaya gayret gösteren bütün basın mensuplarının, 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarı ve kolaylıklar dilerim." ifadesini kullandı.