21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

12.04.2026 07:57
ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılan 21 saatlik tarihi görüşmelerden anlaşma çıkmadı. Taraflar birçok başlıkta uzlaşsa da Hürmüz Boğazı’nın statüsü ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması konularında anlaşmazlık yaşandı. ABD İran’ı taahhüt vermemekle suçlarken, Tahran Washington’ın taleplerini eleştirdi. Sürecin ardından Pakistan, ateşkesin korunması için taraflara çağrı yaptı.

ABD ile İran arasında 1979’dan bu yana yapılan ilk doğrudan görüşmeler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşti ancak dünya kamuoyunun merakla takip ettiği zirveden anlaşma çıkmadı. Sürecin ardından Pakistan, taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaptı.

Yaklaşık 21 saat süren kritik müzakerelerin ardından hem Washington hem de Tahran cephesi görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın nükleer program konusunda beklenen taahhütleri vermediğini belirtirken, İran tarafı ise anlaşmazlığın sorumluluğunu ABD’nin “aşırı taleplerine” bağladı.

İRAN: “BİRÇOK KONUDA UZLAŞTIK AMA…”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada bazı başlıklarda ilerleme sağlandığını vurguladı. Bekayi, “Birçok noktada uzlaşıya vardık ancak iki önemli meselede görüş ayrılıkları yaşandı ve bu nedenle anlaşma sağlanamadı” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin “güvensizlik atmosferinde” gerçekleştiğini belirten Bekayi, tek bir oturumda anlaşma beklenmesinin gerçekçi olmadığını söyledi. İran’ın Pakistan başta olmak üzere bölgedeki temaslarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

KRİZİ TIKAYAN İKİ KRİTİK BAŞLIK

İran basınına göre müzakereleri çıkmaza sokan iki temel konu Hürmüz Boğazı’nın statüsü ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması oldu. İran heyetinin uzlaşı için çeşitli girişimlerde bulunduğu ancak ABD’nin taleplerinin ortak bir çerçeve oluşmasını engellediği öne sürüldü.

ABD tarafı ise İran’ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair net ve uzun vadeli bir taahhüt vermediğini savunarak anlaşmanın bu nedenle sağlanamadığını duyurdu.

ABD HEYETİ AYRILDI, YENİ GÖRÜŞME YOK

Görüşmelerin ardından ABD heyeti İslamabad’dan ayrılırken, İran cephesi de şu aşamada yeni bir görüşme planı olmadığını açıkladı. Böylece taraflar arasında başlatılan doğrudan temaslar ilk turda sonuçsuz kaldı.

PAKİSTAN’DAN KRİTİK ATEŞKES ÇAĞRISI

Sürecin ardından arabulucu rol üstlenen Pakistan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaparak gerilimin yeniden tırmanmaması gerektiğini vurguladı.

İslamabad yönetimi, ABD ile İran arasında diyaloğun sürdürülmesi için önümüzdeki günlerde diplomatik girişimlerine devam edeceğini açıkladı.

