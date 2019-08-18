21. Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri

Rize
'nin İkizdere
ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Ovit Yayla Şenlikleri'nde, en uzun horon halkası denemesi ve mıhlama yarışması yapıldı.
Ekşioğlu Vakfınca 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda düzenlenen şenlikler kapsamında, söz konusu vakıf ve organizatör Necati Selvitop
öncülüğünde, katılımcıların el ele tutuşarak en uzun horon halkası denemesi yapıldı.
Horon halkasına AK Parti
Rize Milletvekili
ve eski Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
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Bakanı Osman Aşkın Bak
ve İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz
de destek verdi. Yaklaşık yarım saat süren denemede, horon halkasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Horon halkasının ardından en iyi mıhlama pişirme ve sunum yarışması gerçekleşti. Jüri üyeliğini Milletvekili Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin
, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman
'ın yaptığı yarışmada, birinciliği Erzurum
'un İspir
ilçesinden Bayram Bektaş
kazandı.
Bektaş, yarışma için detaylı hazırlanma fırsatı bulamadığını ancak birincilikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, mıhlamada kullanılan peynirin ve yağın çok önemli olduğunu vurguladı.
Milletvekili Osman Aşkın
Bak da gazetecilere yaptığı açıklamada, yayla kültürünün Karadeniz
için önemine işaret ederek, "Kültürümüze sahip çıkalım. Doğamızı koruyarak, yeşilin ve mavinin güzelliğini bozmadan bu doğanın tadını çıkaralım." dedi.
Şenlikler, yöresel sanatçıların vereceği konserle sona erecek.