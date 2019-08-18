Son Dakika Haberleri: 21. Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri
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21. Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri

57 dakika önce

Rize'nin İkizdere ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Ovit Yayla Şenlikleri'nde, en uzun horon halkası denemesi ve mıhlama yarışması yapıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Ovit Yayla Şenlikleri'nde, en uzun horon halkası denemesi ve mıhlama yarışması yapıldı.
Ekşioğlu Vakfınca 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda düzenlenen şenlikler kapsamında, söz konusu vakıf ve organizatör Necati Selvitop öncülüğünde, katılımcıların el ele tutuşarak en uzun horon halkası denemesi yapıldı.
Horon halkasına AK Parti Rize Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de destek verdi. Yaklaşık yarım saat süren denemede, horon halkasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Horon halkasının ardından en iyi mıhlama pişirme ve sunum yarışması gerçekleşti. Jüri üyeliğini Milletvekili Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın yaptığı yarışmada, birinciliği Erzurum'un İspir ilçesinden Bayram Bektaş kazandı.
Bektaş, yarışma için detaylı hazırlanma fırsatı bulamadığını ancak birincilikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, mıhlamada kullanılan peynirin ve yağın çok önemli olduğunu vurguladı.
Milletvekili Osman Aşkın Bak da gazetecilere yaptığı açıklamada, yayla kültürünün Karadeniz için önemine işaret ederek, "Kültürümüze sahip çıkalım. Doğamızı koruyarak, yeşilin ve mavinin güzelliğini bozmadan bu doğanın tadını çıkaralım." dedi.
Şenlikler, yöresel sanatçıların vereceği konserle sona erecek.
Osman Aşkın Bak, Milletvekili, İkizdere, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:21 Kaynak: AA
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