21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü - Son Dakika

Otomobil aksesuarları satan iş yeri bulunan Ali Karadeniz, 30 Eylül 2019'da Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i sokak ortasında karnından bıçakladı. Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınırken, kaçan Ali Karadeniz polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

"KENDİMDE DEĞİLDİM"

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ali Karadeniz, geçen yıl 8 Ekim'de görülen karar duruşmasında, "Denetimli olarak cezaevinden çıkmıştım. Sinem konuşmak istedi. Boşanma aşamasında olduğumuz için kabul etmedim. 'Çocuğumuzla ilgili konuşmak istiyorum' deyince kabul ettim. Boş bir araziye gittik. Oraya Sinem'in arkadaşı O.E. de geldi. Sonra oradan ayrıldım. Sinem'i kimin yaraladığını bilmiyorum. Sinem ve arkadaşı O.E. ben cezaevine girince evden kaçtılar. Emniyette verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum. Kendimde değildim" diyerek kendini savundu.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sinem Karadeniz'in daha önceki ifadelerinde O.E. ile ilişkilerinin olmadığını, kendisini eşinin bıçakladığını söylediği hatırlatılan duruşmada Ali Karadeniz, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ali Karadeniz'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İSTİNAF CEZAYI YÜKSEK BULDU

Sanık avukatının cezanın yüksek olduğunu gerekçe göstererek yaptığı itiraz ile dosya, istinafa taşındı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı esastan bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin bozma gerekçesinde, sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi yapılmadığı, cezanın fazla olduğu belirtilerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

CEZASI 11 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

İstinafın bozma kararının ardından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında sanık Ali Karadeniz ile eşi Sinem Karadeniz hazır bulundu. Eski ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Ali Karadeniz, tahliyesini istedi.Şikayetinin devam ettiğini belirten Sinem Karadeniz ise, "Boşanma davasını geri çekeceksin. 'Çocuğun velayetini de bana vereceksin' dedi. Kalıcı bir hasarım yok. Ama, bıçak nefes borumu kestiği için nefes almakta zorlanıyorum. En ağır cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Karadeniz'i, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, cezanın 11 yıl 3 aya düşürülmesine hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.