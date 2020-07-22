21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı - Son Dakika

21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğçe Çelik'in yaptığı "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum" isyanının ardından harekete geçti. Tuğçe Çelik'in ifadelerinin ardından gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklandı.

21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı, System.String[]

Bodrum'da Tuğçe Çelik'i bir buçuk yıldır taciz eden ve Çelik'in"ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum" isyanının ardından gözaltına alınana Nurettin Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

Tutuklanan Nurettin Şeyhmusoğlu ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır.".

NE OLMUŞTU?

Muğla'da yaşayan 21 yaşındaki Tuğçe Çelik, yaklaşık iki yıldır 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından sosyal medyadan kendisinin taciz edildiğini söylemişti.

Twitter hesabından, "Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında Nurettin Şeyhmusoğlu isimli şahıs, beni kafasına takmış" paylaşımı sonrası çok sayıda destek mesajı aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 08:08 

Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı - Son Dakika
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