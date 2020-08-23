23 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Rocky 3

02:15 Siyah Beyaz Aşk

04:15 Akasya Durağı

04:30 Müzik Arası

05:30 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Ankara'nın Dikmeni

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

13:00 Çatı Katı Aşk

16:00 Iron Man 3

16:15 Çatı Katı Aşk

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

20:00 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

22:45 Uzak Ara Eğlence

23:15 Çatı Katı Aşk