23 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Rocky 3
02:15 Siyah Beyaz Aşk
04:15 Akasya Durağı
04:30 Müzik Arası
05:30 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
13:00 Çatı Katı Aşk
16:00 Iron Man 3
16:15 Çatı Katı Aşk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
20:00 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
22:45 Uzak Ara Eğlence
23:15 Çatı Katı Aşk