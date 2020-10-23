Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 İstanbulspor – Akhisarspor
02:00 Giresunspor - Adanaspor
03:40 Aktüel Futbol
03:40 İleri Üçlü
05:10 Süper Lig Goller
05:20 Balıkesirspor – Beypiliç Boluspor
05:35 Süper Lig Özetler
06:10 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 Süper Lig Goller
09:25 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 TFF 1. Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:45 Almanya Bundesliga Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Menemenspor – Bursaspor
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
23:05 İleri Üçlü
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika