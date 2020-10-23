23 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 İstanbulspor – Akhisarspor

02:00 Giresunspor - Adanaspor

03:40 Aktüel Futbol

03:40 İleri Üçlü

05:10 Süper Lig Goller

05:20 Balıkesirspor – Beypiliç Boluspor

05:35 Süper Lig Özetler

06:10 İngiltere Premier Lig Özetler

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 Süper Lig Goller

09:25 İngiltere Premier Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:45 Almanya Bundesliga Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Menemenspor – Bursaspor

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

21:00 Başlama Vuruşu

23:05 İleri Üçlü