23 Ekim Van depreminin yıldönümü - Son Dakika

23 Ekim Van depreminin yıldönümü

23.10.2020 12:27
23 Ekim Van depreminin yıldönümü, System.String[]

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "2011 yılında meydana gelen depremde yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi sonucu büyük üzüntü yaşadık. 23 Ekim ve akabinde 9 Kasım'da meydana gelen depremler, ne yazık ki şehrimizde maddi manevi büyük çöküntülere sebep oldu. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştı. Depremin ilk saatlerinde hükümetimiz tüm yetkilileri ile acımızı paylaşmak ve hızlı müdahale etmek için deprem koordinasyon merkezinde aylarca mesai yapmaları biz depremzedelilerin acılarını hafifletmiş, yalnız olmadığımızı his etmiştik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri, Van'ı kaderine ve enkaz yığınları arasına terk etmeyeceklerini, tüm dünyada 'örnek' şeklinde nitelendirilen sürat ve koordinasyonla açıkça gösterdi. Bu kenetlenme, depremin hemen ardından, barınma ve gıda gibi acil ihtiyaçlar dışında, Van'ı yeniden ayağa kaldırma yolunda atılan hızlı yatırım adımlarıyla da kendini belli etti. Yıkımın etkilerini silme yolunda ilimize 5.5 milyar TL yatırım ve harcama yapılarak, depremin 39. gününde temeli atılan 17 bin 489 konut, bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim edildi. Türkiye'nin 80 ili, Vanlı hemşehrilerimize yuvalarını ve sofralarını açtıkları, bizleri yalnız bırakmadıkları, acımızı ve yaralarımızı paylaştıkları için minnettarız. Rabbim böyle acıları kimseye göstermesin. Güçlü Türkiye güçlü hükümetimiz sayesinde kısa bir sürede yaralarımız sarıldı. İlimiz deprem riski taşıyan merkezlerden olması nedeniyle 2011'de yaşadığımız o acıları yeniden yaşamamak için yapılan inşaatlarımızın denetimi çok iyi yapılmalı, hiçbir şey yitirdiğimiz ve yitireceğimiz canlar kadar değerli değildir. 2011'den iyi ders alıp daha sağlam, dayanıklı ve teknolojiye uygun yapılar inşa etmeliyiz. Depremlerin ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Cenab-ı Allah'tan tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylemesini diliyorum. Van depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

23 Ekim Van depreminin yıldönümü

Bahçesaray, AK Parti, Deprem, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 23 Ekim Van depreminin yıldönümü - Son Dakika


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