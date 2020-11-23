Hes Kablo Kayserispor
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynayacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR12.00 Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4'üncü haftasında deplasmanda Manchester United ile oynayacağı maç için hava yoluyla Manchester'a gidecek. Teknik direktör Okan Buruk, seyahat öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Balıkesirspor - Ümraniyespor19.00 Menemenspor - Altay
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI14.00 Yeni başantrenör Orhun Ene için imza töreni düzenlenecek.
MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİG4'üncü Grup13.00 Siirt İl Özel İdaresi - Karbel Karaköprü Belediye13.00 68 Aksaray Belediye - Adıyaman 1954
BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'de çeşitli programlara katılıp, incelemelerde bulunacak.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › 23 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor