23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla başlayan büyük ve şanlı yürüyüşün 100 yıl sonra aynı heyecan ve azimle devam ettiğini aktaran Aksal, "Gazi Meclisimizin bu kutlu yürüyüşüne halel getirmeden, birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek 100 yılda atlatılan onlarca badireden sonra yine ortak ideallerde buluşarak, Türkiye'nin ve dünyanın geçtiği olağanüstü dönemden de alnımızın akıyla, güçlenerek çıkacağımızdan hiç şüphe duyulmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Dünyada kuruluşu ve işleyişi bakımından örneği olmayan TBMM'nin dünya parlamentoları arasında en itibarlı meclislerden biri olduğunu vurgulayan Aksal, şunları kaydetti:

"Kurulan devletler parlamentolarını sonradan oluştururken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde oluşturulan ilk meclisimiz ise ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur. TBMM, bu yönüyle, kurtuluşun ve kuruluşun da nüvesidir. TBMM, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefleri doğrultusunda her dönem üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirmiş, milletin övünç kaynağı olmuştur.

Türkiye, son yıllarda yaptığı köklü reformlarla birçok kazanım elde ederken, bu başarıda TBMM'nin rolü de büyük olmuştur. Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olacağına, yaşanılan sorunların tümünü bertaraf edeceğine inancım tamdır. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan edilen bu bayram vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki gelişmiş, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış bir Türkiye, çocuklarımıza bırakacağımıza vereceğimiz en güzel hediye olacaktır."

Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl ki kutlamaların kısıtlı şekilde yapılacağını da hatırlatan Aksal, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de Edirnelileri evlerinden ve balkonlardan İstiklal Marşı okumaya davet etti.