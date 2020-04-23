23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Arpa, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Geleceğimizin teminatı olan çocukları, ülkesini ve milletini seven, ülkesi için çalışıp üreten bireyler olarak yetiştirmenin en önemli görevleri olduğunu aktaran Arpa, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"23 Nisan gününün çocuklara armağan edilmesi, TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin teminatı ve bugünün ortağı çocuklarımıza verdiği önemin, inancın ve güvenin göstergesidir. Devlet ve millet olarak, çocuklarımızın en iyi şekilde yaşayabilmeleri ve hayatlarının tüm dönemlerinde başarılı olabilmeleri için el birliğiyle çalışıyoruz. Hedefimiz çocuklarımızı özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile başedebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."