23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

6 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mahalle ziyaretlerinde bulunarak çocukların bayramını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mahalle ziyaretlerinde bulunarak çocukların bayramını kutladı.

Eroğlu, 600 Evler Mahallesi'nde sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukların ve ailelerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Binaları bayrak ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, çocukları ile Türk bayraklarını salladı.

Ziyarette belediye bandosu da marşlar çaldı.

Eroğlu, gazetecilere yaptı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın her sene coşku ile kutlandığını belirterek "Bu sene koronavirüs nedeniyle çocuklarımız evlerinden çıkamıyor. Sosyal etkinliklerin hepsi durduruldu. Biz de onlar evde kalsın, biz onlara gidelim, bayramlarını kutlayalım diye geldik. 23 Nisan'ı buruk da olsa kutladık." dedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Tokat'taki yurtlarda karantinada olan vatandaşların çocuklarına da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından balon ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Tokat'ta 23 Nisan'da doğan 7 öğrenciye doğum günü sürprizi

Yeşilyurt ilçesinde doğum günü 23 Nisan olan 7 çocuğa sürpriz kutlama yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günleri, okul idareleri vasıtasıyla kutlandı.

Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Esra Kılıç ile Milli Hakimiyet Ortaokulu Müdürü Adem Turan, çocukları evlerinde ziyaret ederek pasta ve çeşitli hediyeler verip doğum günlerini kutladı.

Süslenmiş belediye araçları sokak sokak dolaşıp çocuklara hediye dağıttı

Kastamonu'da, Devrekani Belediyesi tarafından hazırlanan araçlar, balon ve bayraklarla sokak sokak gezip çocuklara hediyeler dağıttı.

İlçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslenen araçlar, müzik eşliğinde ilçe merkezini gün boyu dolaşarak çocuklara hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın mücadele ettiği koronavirüs nedeniyle çocukların sokağa çıkamadığını hatırlattı.

Bu durumun geçici olduğunu vurgulayan Altıkulaç, "TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu durum nedeniyle birlikte kutlanamıyor. Bu durumu farklı bir şekilde aşmak için yola çıktık. İlçemizdeki bütün mahalleleri sokak sokak dolaşarak hem çocuklarımızın bayramını kutladık hem de onları mutlu edecek çam sakızı çoban armağanı hediyeler verdik." diye konuştu.

Jandarma köyde yaşayan çocukların bayramını kutladı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köylerde yaşayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Jandarma ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçiren çocukları 23 Nisan'da unutmadı.

Tüm ilçelerde ekip aracını Türk bayrağı ve balonlarla donatan jandarma personeli, anonslar ve marşlarla köylerdeki çocukların bayramını kutladı.

Evlerinde çocukları ziyaret eden ekipler, onlara çeşitli hediyeler de verdi.

Çeşitli etkinliklerle çocuklara eğlenceli anlar yaşatan jandarma ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na mutluluk kattı.

Seydiler ilçesinin Sabuncu köyünde 23 Nisan doğumlu 13 yaşındaki Sıla Çevik'e de jandarma tarafından doğum günü pastası götürüldü.

Pastanın mumlarını üfleyen Çevik, çok mutlu olduğunu söyledi.

Biyonik kulaklı 100 çocuk, 100 kelime ile 365 saniyede 23 Nisan'ı anlattı

Kastamonu'da biyonik kulak kullanan işitme engelli 100 çocuk, 100 kelime ile 365 saniyede Atatürk sevgisi, Cumhuriyet ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlattı.

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği üyesi çocuklar tarafından "23 Nisan'ın 100. Yılında Atatürk'ün 100 Biyonik Çocuğu Klibi" hazırlandı.

Klip, sosyal medya üzerinden paylaşılarak tüm Türkiye'nin bayramı kutlandı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Açıkel, AA muhabirine, büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden dernek üyesi 100 çocuğun 100 kelimeyle 100. yılı anlattığını söyledi.

Pandemi dolayısıyla herkes gibi çocukların da zor günler geçirdiğini vurgulayan Açıkel, "Bu durum kesinlikle coşkumuzun ve enerjimizin düşeceği anlamına gelmez. Bu kapsamda 100 Atatürk çocuğu,100 kelime ile 365 saniyede Atatürk sevgisi, Cumhuriyet ve bayram coşkusunu anlattı. Videoda çocuklarımız birer kelime söyleyerek 23 Nisan'ı anlatıyor. Nice 100. yıllara. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 23 Nisan. Herkese iyi bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

23 Nisan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:52 Kaynak: AA

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