23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Amasya ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürprizler yapıldı.

Vali Osman Varol, şehit özel harekat polisi Bülent Ay'ın oğlu Alp Ertunga Ay ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek, bayramını kutladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından da il merkezi ve ilçelerde 23 Nisan'da doğan çocukların evlerine doğum günü pastaları ulaştırıldı, Türk bayrakları hediye edilerek doğum günleri ve bayramları kutlandı.

Ayrıca Valilik tarafından hazırlanan otobüsten seslendirilen marşlarla, evlerinde olan çocukların bayram sevinçlerine ortak olundu.

Şehit çocuğuna sürpriz ziyaret

Samsun'da, Bafra Kaymakamlığı tarafından şehit çocuğu ile bir yetim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret edildi.

Bu kapsamda şehit polis Ömer Mercimek'in kızı Meryem Firdevs Mercimek ile 2. sınıf öğrencisi Tamer Fişek'in yanı sıra doğum günü 23 Nisan olan Mustafa Asaf Şen evlerinde ziyaret edilerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AA muhabirine, bu süreçte sokağa çıkamayan çocukları ziyaret ederek, hem bayramlarını kutladıklarını hem de onları unutmadıklarını söyledi.

Ertürkmen, "Geleceğin büyükleri olarak çocuklarımıza önem veriyoruz. Onlar bizlerin yarınları. Kendilerine hayatlarında başarılar dileyerek bayramlarını kutladık." dedi.

Ziyaretlere Kaymakam Ertürkmen'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu katıldı.