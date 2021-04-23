23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapılan törene, Kaymakam Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanı Hasan Başkök, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü başkanları ve temsilcileri katıldı.

Gümüş'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Türköz'ün konuşmasının ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.

Program, 23 Nisan konvoyuyla tamamlandı.

Eflani

Hükümet Konağı bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, günün anlam ve önemini ifade eden konuşma yaptı.

Programa, Kaymakam İbrahim Şenkon, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve protokol üyeleri katıldı.