23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Turgutlu, Sarıgöl ve Kula ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törene Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

Sarıgöl

Sarıgöl'de Hükümet Konağı önündeki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, izleyicilerden alkış topladı. Tören, okullar arasında düzenlenen spor müsabakalarından dereceye girenlere ödüllerinin de verilmesiyle sona erdi.

Törene, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kula

Kula'da da Yunus Emre Kent Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Milli mücadelenin henüz başladığı zor zamanlarda dahi çocukları düşünen Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarına hediye ederek yeni nesle verdiği önemi göstermiştir." diye konuştu.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı törene Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş ve protokol üyeleri katıldı.