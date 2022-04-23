23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 13:30
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Turgutlu, Sarıgöl ve Kula ilçelerinde törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Turgutlu, Sarıgöl ve Kula ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törene Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

Sarıgöl

Sarıgöl'de Hükümet Konağı önündeki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, izleyicilerden alkış topladı. Tören, okullar arasında düzenlenen spor müsabakalarından dereceye girenlere ödüllerinin de verilmesiyle sona erdi.

Törene, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kula

Kula'da da Yunus Emre Kent Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Milli mücadelenin henüz başladığı zor zamanlarda dahi çocukları düşünen Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarına hediye ederek yeni nesle verdiği önemi göstermiştir." diye konuştu.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı törene Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş ve protokol üyeleri katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

YORUMLAR
500
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Hisarcık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da top fırlattığı anlar gündem oldu
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement