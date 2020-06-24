24.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15: 30 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor
15: 00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey
16: 30 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem
17: 00 LP Arutiunyan, Artem - Trushkin, Anatoly
17: 30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey
17: 00 LP Nikiforov, Oleg - Skotnikov, Sergey Yurevic
16: 30 LP Novikov, Ilya - Basmanov, Dmitry Evgeniev
17: 30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Matveev, Igor
20: 30 İS1 Alaves - Osasuna
20: 30 İS1 Real Sociedad - Celta Vigo
21: 00 PO1 CD Tondela - P. Ferreira
21: 30 AV1Ş Rapid Wien - Salzburg
23: 00 İS1 Real Madrid - Mallorca
23: 15 PO1 Moreirense - Famalicao
Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo kümede kalma uğraşında, bu akşam San Sebastian'da Real Sociedad ile oynuyorlar...
Barcelona, Athletic Bilbao'yu zor da olsa geçti ve yeniden liderliğe yükseldi. Real Madrid, Mallorca'yı yenip emanetini geri almak istiyor...
Bu akşam Portekiz Primeira'da Pacos Ferreira, Tondela'ya konuk olacak; Moreirense ise Famalicao'yu ağırlayacak...
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