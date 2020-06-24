24.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

24.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...15: 30 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor15: 00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey16: 30 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem17: 00 LP Arutiunyan, Artem - Trushkin, Anatoly17: 30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey17: 00 LP Nikiforov, Oleg...

Bu bir ilandır

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


15: 30 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor


15: 00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey


16: 30 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem


17: 00 LP Arutiunyan, Artem - Trushkin, Anatoly


17: 30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey


17: 00 LP Nikiforov, Oleg - Skotnikov, Sergey Yurevic


16: 30 LP Novikov, Ilya - Basmanov, Dmitry Evgeniev


17: 30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Matveev, Igor


20: 30 İS1 Alaves - Osasuna


20: 30 İS1 Real Sociedad - Celta Vigo


21: 00 PO1 CD Tondela - P. Ferreira


21: 30 AV1Ş Rapid Wien - Salzburg


23: 00 İS1 Real Madrid - Mallorca


23: 15 PO1 Moreirense - Famalicao


Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo kümede kalma uğraşında, bu akşam San Sebastian'da Real Sociedad ile oynuyorlar...


Barcelona, Athletic Bilbao'yu zor da olsa geçti ve yeniden liderliğe yükseldi. Real Madrid, Mallorca'yı yenip emanetini geri almak istiyor...


Bu akşam Portekiz Primeira'da Pacos Ferreira, Tondela'ya konuk olacak; Moreirense ise Famalicao'yu ağırlayacak...


Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Real Sociedad, Real Madrid, Celta Vigo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:43 

Son Dakika Spor 24.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:58 Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 11:38 10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:01:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 24.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]