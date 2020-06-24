24.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



15: 30 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor



15: 00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey



16: 30 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem



17: 00 LP Arutiunyan, Artem - Trushkin, Anatoly



17: 30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey



17: 00 LP Nikiforov, Oleg - Skotnikov, Sergey Yurevic



16: 30 LP Novikov, Ilya - Basmanov, Dmitry Evgeniev



17: 30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Matveev, Igor



20: 30 İS1 Alaves - Osasuna



20: 30 İS1 Real Sociedad - Celta Vigo



21: 00 PO1 CD Tondela - P. Ferreira



21: 30 AV1Ş Rapid Wien - Salzburg



23: 00 İS1 Real Madrid - Mallorca



23: 15 PO1 Moreirense - Famalicao



Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo kümede kalma uğraşında, bu akşam San Sebastian'da Real Sociedad ile oynuyorlar...



Barcelona, Athletic Bilbao'yu zor da olsa geçti ve yeniden liderliğe yükseldi. Real Madrid, Mallorca'yı yenip emanetini geri almak istiyor...



Bu akşam Portekiz Primeira'da Pacos Ferreira, Tondela'ya konuk olacak; Moreirense ise Famalicao'yu ağırlayacak...



Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











