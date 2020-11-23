24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, öğretmenliğin dünyanın en kutsal görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin en zor şartlarda dahi ülkenin her köşesine ışık olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Hayatımıza yön veren, kimliğimizi bulmamıza yardımcı olan, yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan, gizli kahramanlarımız. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir.

'Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek öğretmenlere verdiği önemi ve duyduğu saygıyı en güzel şekilde ifade eden Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yetiştirdiğiniz öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumaya ve yaşatmaya devam edecektir."

CHP İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Öğretmenler Günü'nün öğretmenler ve öğrenciler arasındaki sevgi ve saygının doruk noktasına ulaştığı bir gün olması gerektiğini belirtti.

Öğretmenlere gösterilen sevgi ve saygının topluma verilen değerin yansıması olduğunu aktaran Pekcanlı, "Atatürk'ün öğretmenlerinin sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getireceğine inanıyorum. Bu önemli günde görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, Cumhuriyeti çağdaş uygarlık seviyesine taşıyacak nesiller yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Eğitim Başkanı İriş

Saadet Partisi Edirne İl Eğitim Başkanı Kadir İriş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İriş, mesajında, geleceğin inşa edilmesinde öğretmenlerin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Öğretmenler hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini aktaran İriş, şunları kaydetti: "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri gördüğü bir Türkiye'nin tesis edilmesini temenni ediyor, başta teröre kurban verdiğimiz şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum." ifadelerini kullandı.