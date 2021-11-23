24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, eğitimin, ülkelerin bugünüyle geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu belirterek, eğitimin hedefinin donanımlı ve geleceğin teminatı olacak insanlar yetiştirmek olduğunu bildirdi.

İlim ve irfan sahibi insan kaynağına sahip olamayan milletlerin, medeniyet yarışında geri kalmaya, başka milletlerin vesayeti altında yaşamaya mahkum olduğuna işaret eden Baruş, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.' veciz sözü Cumhuriyetimizi ilelebet bağımsız yaşatmak ve muasır medeniyetler yarışında ön sıralarda yer almamız için eğitime vermemiz gereken önemi sarih bir biçimde ifade etmektedir. Ülkelerin medeniyetler yarışındaki yerinin kalıcı olması, çağın gerektirdiği ilim, geçmiş ve geleceğin şuuruna sahip nesillerin yetiştirilmesiyle mümkündür."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da sevgi ve fedakarlık timsali öğretmenlerin, gerçekleştirdikleri eğitim ve öğretim faaliyetiyle adeta istikbali şekillendirdiğini belirtti.

Öğretmenlerin yurdun her köşesinde fedakarca çalışarak, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra ettiklerini aktaran Çakır, "Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise toplumda öğretmenlik mesleğinin çok seçkin ve özel bir önemi bulunduğunu kaydederek, öğretmenlerin milli ve manevi değerlerin yılmaz bekçileri olduğunu belirtti.???