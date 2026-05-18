24. Kromatografi Kongresi İshak Paşa Sarayı’nda başladı

18.05.2026 10:06
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 24. Kromatografi Kongresi’nin açılışı tarihi İshak Paşa Sarayı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden bilim insanlarının katıldığı kongrede toplam 95 bilimsel çalışma sunulacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 24. Kromatografi Kongresi, tarihi İshak Paşa Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Bilimsel çalışmaları tarihi atmosferle buluşturan kongreye üniversite yönetimi, akademisyenler ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen çok sayıda bilim insanı katıldı. Disiplinler arası yapısıyla dikkat çeken organizasyonda, kromatografi alanındaki güncel gelişmeler ele alınırken genç araştırmacılar da çalışmalarını sunma fırsatı buldu.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN BİLİM İNSANLARI AĞRI’DA BULUŞTU

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede, 33 farklı üniversiteden araştırmacılar bir araya geldi. Açılış programına Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin’in yanı sıra üniversitenin üst yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kongre başkanlıklarını Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu ile Prof. Dr. Adil Denizli’nin yürüttüğü organizasyonda alanında uzman akademisyenler tarafından sunulacak 65 sözlü bildiri ve genç araştırmacılar tarafından hazırlanan 30 poster bildiri yer aldı. Ayrıca farklı alanlarda düzenlenecek 2 çalıştay ile birlikte toplam 95 bilimsel çalışma kongre kapsamında değerlendirilecek.

Bilimsel niteliği ve disiplinler arası çeşitliliğiyle dikkat çeken kongrede, kromatografi alanındaki yenilikçi çalışmaların paylaşılması, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve genç bilim insanlarının desteklenmesi hedefleniyor.

TARİHİ İSHAK PAŞA SARAYI’NDA BİLİM VE KÜLTÜR BİR ARAYA GELDİ

Kongrenin açılışının İshak Paşa Sarayı gibi tarihi ve kültürel değeri yüksek bir mekânda gerçekleştirilmesi katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bilimsel etkinlik ile tarihi mirasın aynı atmosferde buluşması organizasyona farklı bir anlam kattı.

Açılış programının ardından kongre katılımcıları tarihi İshak Paşa Sarayı’nı gezerek sarayın geçmişi hakkında bilgi aldı. AİÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin tarafından yapılan bilgilendirmede sarayın mimari özellikleri, tarihi geçmişi ve kültürel önemi anlatıldı.

Yetkililer, kongrenin yalnızca akademik bilgi paylaşımına değil aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına da önemli katkı sunduğunu ifade etti. Bilim insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun, üniversiteler arası akademik iş birliklerini güçlendirmesi ve genç araştırmacılar için yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Yerel, Ağrı, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
