25 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ
20.00 Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek.
14.15 Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd basın toplantısı düzenleyecek.
19.30 Çalışmalar akşam antrenmanıyla sürecek.
GALATASARAY
17.00 Her yıl Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağının göndere çekildiği Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı'nda Galatasaray'ın bayrağı göndere çekilecek.
20.00 Sarı-kırmızılı ekip, Augsburg ile hazırlık maçı yapacak.
FENERBAHÇE
18.30 Sarı-lacivertliler, Alman ekibi Hertha Berlin ile özel maçta karşılaşacak.
TRABZONSPOR
20.00 Alman takımı Hoffenheim ile hazırlık maçı oynanacak.
BASKETBOL
13.00 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi yapılacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gazişehir FK
18.30 Göztepe - Menemenspor
20.00 Asteras - Konyaspor