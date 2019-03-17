Son Dakika Haberleri: 25 Yıl Sonra Şehit Komutanlarının Mezarında Buluştular

25 Yıl Sonra Şehit Komutanlarının Mezarında Buluştular

41 dakika önce

Şırnak'ta 1995'te şehit edilen Üsteğmen İbrahim Abanoz'un silah arkadaşları, 25 yıl sonra şehidin Sakarya'nın Karasu ilçesindeki mezarı başında bir araya geldi.

25 Yıl Sonra Şehit Komutanlarının Mezarında Buluştular, System.String[]
Şırnak'ta 1995'te şehit edilen Üsteğmen İbrahim Abanoz'un silah arkadaşları, 25 yıl sonra şehidin Sakarya'nın Karasu ilçesindeki mezarı başında bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan emekli komutan ve erlerden oluşan 110 kişi, sosyal medya aracılığıyla buluşup 19 Mart 1995'te Şırnak'ta şehit düşen silah arkadaşları Abanoz'un mezarının bulunduğu Karasu'ya geldi.

Asker kıyafetlerini giyip Türk bayrağı açan şehidin silah arkadaşları, protokol, vatandaşlar ve öğrencilerle mezarlığa kadar yürüdü. Burada Abanoz'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Rize'den gelen şehidin silah arkadaşı Kenan Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıl sonra çok sevdikleri komutanlarının mezarı başında buluştuklarını belirterek, Türkiye'nin çeşitli illerine uğrayıp şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini kaydetti.

Ordu'dan gelen Adem Tiryaki de arkadaşlarının sosyal medya üzerinden kendisini bulduğunu belirterek, "25 yıl sonra bir araya gelerek komutanımızın mezarını ziyarete geldik. Eski günlerimizi andık ve arkadaşlarımızı burada görmenin mutluluğunu yaşadık. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu da vatanı korumak için canlarını seve seve feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:45 Kaynak: AA

Şırnak, Karasu, Güncel
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