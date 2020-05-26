26 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Cristiano Ronaldo Goller
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:50 Bundesliga
00:55 Spor Kitaplığı
01:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Leicester City - Liver
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 La Liga Goller
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Türkiye - Arnavutluk
03:00 Euro 2016 Futbol Karş. Çek Cumhuriyeti – Türkiye
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:50 Muhammed Salah Goller
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:00 Hollanda - Arjantin
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya –şili
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Kamu Spotu Evde Spor
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Brezilya - Arjantin
10:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Leicester City - Liver
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Almanya - Şili
12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Efsanelerin İzinde
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma
16:00 Leicester City - Liverpool
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:45 Almanya'dan Futbol
21:00 Ustalara Saygı
21:25 Süper Lig Özetler
21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M
22:00 Spor Akşamı
23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
23:20 Almanya'dan Futbol