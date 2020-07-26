26 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR'İN KUPA VE KUTLAMA GÜNÜ
21.00 Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından kutlamayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek. Sezonun kapanış müsabakası da olan karşılaşma sonrasında, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan üstü açık otobüsle kendi stadına geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını yaklaşık 4 bin taraftarının önünde havaya kaldıracak.
SÜPER LİG17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
TFF 1'İNCİ LİG PLAY-OFF YARI FİNAL RÖVANŞI21.00 Adana Demirspor - Bursaspor (0-0)21.00 Akhisarspor - Fatih Karagümrük (3-3)
TFF 3'ÜNCÜ LİG 2'NCİ GRUP PLAY-OFF FİNALİ20.00 Karşıyaka - Turgutluspor
AVRUPA'DAN FUTBOL18.00 Everton - AFC Bournemouth (Cenk Tosun*)18.00 Leicester City - Manchester United (Çağlar Söyüncü*)20.00 Kopenhag - Nordsjaelland (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)20.30 Roma - Fiorentina ( Mert Çetin, Cengiz Ünder*)
22.45 Juventus - Sampdoria (Merih Demiral*)