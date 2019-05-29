26. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı Bakü'de başladı

Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de 26. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Bakü Expo Merkezi'nde bölgenin en önemli etkinliği kabul edilen fuara SOCAR, TPAO, BOTAŞ, Tekfen
Construction, BP, Total başta olmak üzere 34 ülkeden 300'e yakın şirket katılıyor. Açılış konuşmasında, fuarın 26 yıldır düzenlendiğini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
, "Fuara ilgi azalmıyor. Fuara 30'dan fazla ülkeden 300'e yakın şirket katılıyor. 26 yıldır bu fuar dünyanın petrol ve doğal gaz şirketlerinin ilgisini çekiyor. Azerbaycan'ın petrol ve doğalgazı bugün ve gelecekte de yabancı şirketlerin ilgi odağında olacak. 2 yıl önce Asrın Anlaşması'nın süresi uzatıldı ve bu anlaşma 2050'inci yıla kadar devam edecek. Azeri-Çırak- Güneşli
yataklarından çıkarılan petrol ve doğal gaz bundan sonra da uzun yıllar Azerbaycan halkına, devletine hizmet edecektir. Şahdeniz bugün Güney
Gaz Koridoru'nun ana kaynağıdır. Bugün Şahdeniz yatağı işlendiği için büyük Güney Gaz Koridoru projesi gerçekleştiriliyor. 2012'de Azerbaycan ve Türkiye
arasında imzalanan TANAP, Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçasıdır. Güney Gaz Koridoru, 4 bölümden oluşuyor. Güney Gaz Koridoru'nun 3 bölümü tamamlandı, dördüncü bölümün inşası başarıyla devam ediyor. TANAP faaliyete başladıktan sonra Azerbaycan daha fazla doğal gazını yurt dışına satmaya başladı" dedi.
Enerji güvenliğinin büyük önem taşıdığını belirten Aliyev, "Enerji güvenliği ulusal güvenlik meselesidir. Azerbaycan tarafından gerçekleşen projeler, hem bizim hem de diğer ortaklarımızın enerji güvenliğini temin ediyor. Biz petrolden elde ettiğimiz gelirleri, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi için harcamaya başladık. Şimdi ise esas hedefimiz petrol ve doğalgaza bağımlılığı azaltmak ve petrol dışı sektörleri geliştirmektir. Ekonominin çeşitlendirilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Fakat petrol ve doğal gaz ülke ekonomisinde önemli yer tutmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha sonra fuarı ziyaret etti. Türkiye Petrolleri
(TP) standını da ziyaret eden Aliyev, TP Genel Müdürü Melih Han
Bilgin ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral
'dan bilgi aldı.
Bu yılki fuara, yeni şirketler katılırken katılımcıların yüzde 24'ünü yerel şirketler oluşturuyor. Bakü Expo Merkezi'nde düzenlenen fuar 1 Haziran'a kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak. - BAKÜ