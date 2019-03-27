27 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi
1 saat önce
FENERBAHÇESarı lacivertliler MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler MKE Ankaragücü
maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
14.00 Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği, Türk Telekom
Stadı önünde basın açıklaması yapacak.
-Sarı kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor
maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
17.00 Çaykur Rizespor
maçının hazırlıkları sürecek.
65. GILLETTE MİLLİYET YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİ
18.30 Gillette
ve Milliyet
ortaklığı ile gerçekleştirilen dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor ödülü 'Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri', bu yıl 65'inci kez sahiplerini bulacak.
MKE ANKARAGÜCÜ
11.30 MKE Ankaragücü futbolcuları ve eski milli halterci Halil Mutlu
ile eski milli güreşçi Şeref Eroğlu
kan bağışı kampanyasına katılacaklar.
HAZIRLIK MAÇLARI
14.00 Atiker Konyaspor
- Adanaspor
19.00 Denizlispor
- Göztepe
BASKETBOL
FIBA Avrupa
Kupası
22.30 Dinamo Sassari
- Pınar
Karşıyaka
VOLEYBOL
Challenge Cup
22.30 Saugella Monza
- Aydın
Büyükşehir Bld.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:22 Kaynak: DHA
Galatasaraylı Taraftarlardan Başkan Mustafa Cengiz'e Büyük Destek
Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gabriel Tamas Tutuklandı!
Galatasaray Efsanesi Paul Dawkins Hayatını Kaybetti!
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu