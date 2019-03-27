Son Dakika Haberleri: 27 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

27 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

1 saat önce

FENERBAHÇESarı lacivertliler MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

27 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi, System.String[]
FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

14.00 Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği, Türk Telekom Stadı önünde basın açıklaması yapacak. 

-Sarı kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürecek.

65. GILLETTE MİLLİYET YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİ

18.30 Gillette ve Milliyet ortaklığı ile gerçekleştirilen dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor ödülü 'Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri', bu yıl 65'inci kez sahiplerini bulacak. 

MKE ANKARAGÜCÜ

11.30 MKE Ankaragücü futbolcuları ve eski milli halterci Halil Mutlu ile eski milli güreşçi Şeref Eroğlu kan bağışı kampanyasına katılacaklar.

HAZIRLIK MAÇLARI

14.00 Atiker Konyaspor - Adanaspor

19.00 Denizlispor - Göztepe

BASKETBOL

FIBA Avrupa Kupası

22.30 Dinamo Sassari - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL

Challenge Cup

22.30 Saugella Monza - Aydın Büyükşehir Bld.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:22 Kaynak: DHA

Galatasaray, Milliyet, MKE Ankaragücü, Spor
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