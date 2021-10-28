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28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? - Son Dakika

28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?

28.10.2021 22:31
28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?

28 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 651 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 580 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 542 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 542 test yapıldı.

28 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 651 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 580 test yapıldı.

28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?

27 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 542 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 542 test yapıldı.

28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?

26 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 26 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 643 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232'den 215'e düştü. İyileşen hasta sayısı 31 bin 467 olurken toplam 356 bin 636 PCR testi yapıldı. 24 Ekim'de 24 bin seviyesine gerileyen vaka sayıları bugün tekrar 30 bin sınırına dayandı.

28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, Korona, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? - Son Dakika
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