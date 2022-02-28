28 Şubat sürecini anlatan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

28 Şubat sürecini anlatan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı

28.02.2022 19:15
28 Şubat sürecini anlatan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı

28 Şubat'ın 25'inci yılında, yaşanan süreç Beyoğlu'nda açılan 'Korku ve Yüzleşme' sergisinde anlatıldı.

28 Şubat'ın 25'inci yılında, yaşanan süreç Beyoğlu'nda açılan 'Korku ve Yüzleşme' sergisinde anlatıldı. Sergi açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlıyor. Dolayısıyla bu toprağın çocukları korkmadan hayatlarına devam edecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Şubat sürecini ele alan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye AK Parti Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, serginin küratörü Bekir Cantemir ve bazı davetliler katıldı.

Açılıştan önce konuşan Bekir Cantemir, 28 Şubat sürecini zaman çizelgesiyle anlatmaya çalıştıklarını kaydederek, "Biz 25 yıl sonrasına geri döndüğümüzde neyi gündeme alırız diye baktık. Tarih okuması yaptığımızda dönemin problemlerinin korku üzerine kurulduğunu, post modern darbenin bir korku imparatorluğuyla başarıya ulaşmaya çalışıldığını ön plana çıkarma kararı aldık. Biz de sergide korku duvarlarının nasıl aşılacağını anlattık. Askerler ve sivil bürokrasi, siyasetçiler kendi işlerini bir kenara bırakıp bir korku iklimi oluşturuyor. 28 Şubat'ın nasıl yapıldığını zaman çizelgesiyle anlatmaya çalıştık. Serginin son kısmında da kısır döngüyü vurgulamaya çalıştık" dedi.Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte korku ikliminin dağıldığını belirtti. Yıldız, "Yaklaşık çeyrek asrı geride bırakan bir sürecin, 90'lı yılların tortusunu, soğuk savaş esintilerini, korkuyla toplumları sindirme yöntemlerini, 2001'de AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte nasıl bir özgürlük mevsimine kavuştuğumuzu, aslında bir şekilde görme imkanımız var. Bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlıyor. Dolayısıyla bu toprağın çocukları korkmadan hayatlarına devam edecekler. Elbette geçmişte yaşadıklarıyla yüzleşme cesareti gösterecekler ki, bir daha bu darbeler bu topraklarda gerçekleşmesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler birlikte sergiyi gezdi. Serginin küratörü Bekir Cantemir, katılımcılara sergide yer verdikleri detayları tek tek anlattı. Sergi 25 Mart'a kadar devam edecek.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı 28 Şubat sürecine tepkiler 28 Şubat sürecine tepkiler

Haydar Ali Yıldız, 28 Şubat, AK Parti, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 28 Şubat sürecini anlatan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:30 Tercüman, Ukrayna liderinin sözlerini çevirirken sesi titredi
18:06 Ukraynalı doktorlara sorulan "Arkadaşlarınız sizin için öldü, ne hissediyorsunuz?" sorusu tepki topladı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
17:52 Fenerbahçe'de İsak Vural sevinci yaşanıyor! 16 yaşındaki genç ile anlaşma sağlandı
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 19:29:52. #1.11#
SON DAKİKA: 28 Şubat sürecini anlatan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement