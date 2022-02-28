28 Şubat sürecini anlatan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı - Son Dakika

28 Şubat'ın 25'inci yılında, yaşanan süreç Beyoğlu'nda açılan 'Korku ve Yüzleşme' sergisinde anlatıldı. Sergi açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlıyor. Dolayısıyla bu toprağın çocukları korkmadan hayatlarına devam edecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Şubat sürecini ele alan 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye AK Parti Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, serginin küratörü Bekir Cantemir ve bazı davetliler katıldı.

Açılıştan önce konuşan Bekir Cantemir, 28 Şubat sürecini zaman çizelgesiyle anlatmaya çalıştıklarını kaydederek, "Biz 25 yıl sonrasına geri döndüğümüzde neyi gündeme alırız diye baktık. Tarih okuması yaptığımızda dönemin problemlerinin korku üzerine kurulduğunu, post modern darbenin bir korku imparatorluğuyla başarıya ulaşmaya çalışıldığını ön plana çıkarma kararı aldık. Biz de sergide korku duvarlarının nasıl aşılacağını anlattık. Askerler ve sivil bürokrasi, siyasetçiler kendi işlerini bir kenara bırakıp bir korku iklimi oluşturuyor. 28 Şubat'ın nasıl yapıldığını zaman çizelgesiyle anlatmaya çalıştık. Serginin son kısmında da kısır döngüyü vurgulamaya çalıştık" dedi.Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte korku ikliminin dağıldığını belirtti. Yıldız, "Yaklaşık çeyrek asrı geride bırakan bir sürecin, 90'lı yılların tortusunu, soğuk savaş esintilerini, korkuyla toplumları sindirme yöntemlerini, 2001'de AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte nasıl bir özgürlük mevsimine kavuştuğumuzu, aslında bir şekilde görme imkanımız var. Bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlıyor. Dolayısıyla bu toprağın çocukları korkmadan hayatlarına devam edecekler. Elbette geçmişte yaşadıklarıyla yüzleşme cesareti gösterecekler ki, bir daha bu darbeler bu topraklarda gerçekleşmesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler birlikte sergiyi gezdi. Serginin küratörü Bekir Cantemir, katılımcılara sergide yer verdikleri detayları tek tek anlattı. Sergi 25 Mart'a kadar devam edecek.