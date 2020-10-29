Bağcılar'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı - Son Dakika

Bağcılar'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü, iki gün süren coşkulu bir programla kutlandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlamaları kapsamında, ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Program, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na çelenk konulmasıyla başladı. Pandemi tedbirleri dikkate alınarak yapılan törene, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Garnizon Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Altan Özünlü, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kamu kurumları ve kuruluşlar, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, programa katılan gazilerle yakında ilgilenerek, sohbet etti ve günün anısına fotoğraf çekildi.

Kutlamaların ikinci gününde ise Bağcılar Kaymakamı Eldivan, Belediye Başkanı Çağırıcı, Binbaşı Özünlü, kamu kurumu amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtar ve gazilerin tebriklerini kabul etti.

Tebrikleşmenin ardından tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla donatılan alana geçildi.

Bağcılar Kaymakam Mustafa Eldivan, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, "Milletimiz, varlığını yok etmeyi amaçlayan emperyalist işgal ve saldırılara ölümüne karşı koyarak kazandığı zaferin sonunda millet egemenliği esasına dayanan Cumhuriyeti kurmuştur. Zorlu süreçten, sınavlardan geçerek Malazgirt'ten günümüze kadar kesintisiz devam eden inanç ve idealin son büyük varoluş hamlesini cumhuriyeti kurarak taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçedeki okullar arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Kutlamalar, Hükümet Konağı önünde Türk bayraklı 97 balonun uçurulmasıyla sona erdi.