29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Merkez Park'ta düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Katılımcıların tebriklerini kabul eden Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, "Cumhuriyet idaresi bir ülkede yaşayan tüm insanlara eşit haklar ve yönetimde söz hakkı veren çağdaş bir yönetim şeklidir." dedi.

Mersin

Gülnar ilçesinde Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, katılımcıların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da Hükümet Konağı önündeki törende, "Cumhuriyet, kalkınmanın, çağdaşlaşmanın, hukuk devleti ilkelerini tesis etmenin ve kayıtsız şartsız halk egemenliğinin hayat bulduğu yegane rejimdir." dedi.

Silifke ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Göksu Parkı'ndaki törenle yapıldı. Tebrikleri kabul eden Kaymakam Nazım Kemal Nazlı, "Bu mutlu ve onurlu günü hep birlikte yaşıyoruz, ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki kutlama programı, Kaymakam Ahmet Arık'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Arık, 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun çocukları Yiğit Kayra ve Göktürk Kağan ile 29 Ekim'e özel hazırlanan pastayı kesti.