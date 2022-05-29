29 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Bb Erzurumspor - İstanbulspor

02:00 Eyüpspor - Rh Bandirmaspor

04:00 A. Hatayspor - G. Giresunspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Gaziantep Fk - Ç. Rizespor

07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Yeni Gün

10:30 Süper Lig Asist Krali

10:45 Süper Lig Gol Krali

11:00 Gamer

12:00 Süper Lig Haftanın Golleri

12:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Süper Hikayem

13:30 İstatistik Bankası

14:00 Futbolun Şehirleri

15:00 Taraftar

16:00 Süper Lig Haftası

16:30 Farklı Açı

17:00 Süper Lig Asist Krali

17:15 Süper Lig Gol Krali

17:35 Maç Önü

18:00 İstanbulspor - Bb Erzurumspor

20:00 Süper Lig Yolu

21:00 Süper Lig Asist Krali

21:15 Süper Lig Gol Krali

21:30 İstatistik Bankası

22:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Taraftar