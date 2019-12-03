Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ile Aile Danışma Merkezi sakinleri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı program düzenlendi.

Beyyurdu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki etkinlikte koro, müzik ve tiyatro oyunu sergileyen engelliler doyasıya eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ahmet Atala, her bireyin engelli adayı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sosyal devlet anlayışımız çerçevesinde engelli bireylerimize yönelik sunulan eğitim, istihdam ve sahip olduğu sosyal kazanımlar her geçen gün artmaktadır. Biz engelli kardeşlerimizi sosyal yaşamın içine dahil etme çabasındayız."