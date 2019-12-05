3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla BEÜ'de etkinlikler düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi engelli öğrenci birimi tarafından üniversitede ve Zonguldak'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon'un konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerin ilki 2 Aralık Pazartesi günü Kozlu Ortaokulu'nda verilen "Engelli Farkındalığı" başlıklı seminer ile başladı. Kozlu Ortaokulu Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından organize edilen seminere katılım yoğun oldu. Hakan Kalyon, aynı gün Zonguldak İl Müftülüğü'nde, müftülük personelinin katıldığı, 'Din Görevlilerine Yönelik Engelli Farkındalığı ve Erişebilirlik" konulu konferans verdi. Kalyon konferansta, engeller, engellilik, farkındalık düzeylerini görsel ve sözel olarak sunarak, engelliler ile iletişim erişilebilirlik, erişilebilirlikte iyi uygulama örneklerini dinleyicilerle paylaştı.



Hakan Kalyon, 4 Aralık Çarşamba günü de Şehit İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İlahiyat Fakültesi öğrencilerince düzenlenen 'Engelli Değil Farklıyım' konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelerek, 'Engellilik ve Farkındalık' üzerine sunumlar gerçekleştirdi. Dünya Engelliler Günü etkinlikleri dolayısıyla Zonguldaklı Milli Sporcu Sezer Uslucuk, Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle söyleşide buluştu. 4 Aralık Çarşamba günü Yüksekokul konferans salonunda düzenlenen, akademik personel ve öğrencilerin katıldığı söyleşide, bilek güreşi branşında Bedensel Engelliler Şampiyonalarında Türkiye ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Uslucuk, yaşamından kesitler vererek spordaki başarılarını öğrencilerle paylaştı.



Tahir Karauğuz Konferans Salonunda İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından koordine edilen, Türkiye'nin ilk engelli okul müdürü Özlem Atik tarafından verilen "Engelli Değil, Farklıyım" başlıklı söyleşi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - ZONGULDAK