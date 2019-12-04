3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

3-10 Aralık Dünya Engeliler Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Özürlüler Eğitim Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitimci Tutum ve Davranışlarının, Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Açısından Önemi" paneli düzenlendi.



Karabük Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan panele, Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Barboros Baran, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



Panelin açılışında konuşan Vali Gürel, toplumun ve devletin engellilere karşı olan bakış açısında çok büyük değişiklikler olduğunu söyledi.



Zaman içerisinde engellilerin toplum içerisine çıkması, ailelerinin yaşadığı bir kısım problemlerin giderilmesiyle alakalı çok büyük gelişmelerin olduğunu ifade eden Gürel, "Bir kısım destekler sağlandı. Kurumlarımızın bu konuda eksiklerimizin giderilmesi, sokaklarımızın, caddelerimizin engellilerimizin sokağa çıktığında diğer insanlar gibi rahat yaşayabilmesi hususunda çok büyük gayretler var. Ancak engelli kardeşlerimize ne yaparsak azdır, bu yönde de bu kardeşlerimiz hakkında dertlerine çözüm üretmek bizim görevimizdir. Tabi talepler olacaktır, imkanlarımız ölçüsünde onların bir kısım taleplerine cevap vereceğiz. Ben özellikle sizlerin vakıf olarak buraya kadar gelmenizden dolayı bu güzel etkinliği düzenlemenizden dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın da burada sizlerle beraber olması bu güzel konferansa nail olmaları gerçekten güzel. Bizde her an engelli olabiliriz, bizde geçmişte kazalar geçirdik eşim neredeyse engelli olacaktı ama şükürler olsun olmadı. Herkesin engellilere karşı olan duyarlılığı devam ettirmesi gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.



Vali Gürel'in konuşmasının ardından Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan ve Prof. Dr. Gönül Akçamete tarafından "Eğitimci Tutum ve Davranışlarının, Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Açısından Önemi" paneli gerçekleştirildi. - KARABÜK