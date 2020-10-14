3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan'a bir destek de 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Batman'ın Sason ilçesinden geldi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusuna geniş çaplı destek yağmaya devam ediyor. Azerbaycan'a bir destek de Batman'ın Sason ilçesinden geldi. 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ilçesindeki bazı esnaf, kentteki en işlek cadde üzerinde dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asılarak Azerbaycan ordusuna destek mesajı verdi. İşletmesine Türk ve Azerbaycan bayrağını asan esnaflardan Gökhan Lenk, Azerbaycan'ı çok sevdiklerini belirterek, en kıs zamanda Azerbaycan bayrağının Karabağ'da dalgalanması için dua ettiklerini belirtti. - BATMAN