3 ilde eş zamanlı operasyon, 14 bin 684 adet extacy ele geçirildi - Son Dakika

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzce, Ankara ve İstanbul'da yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aynı çalışma kapsamında Düzce TEM otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonda 5709 gram toplamda 14 bin 684 adet extacy hap ele geçirildi.

Şüpheli 4 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 Şahıs çıkartıldıkları Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.