3 ilde eş zamanlı operasyon, 14 bin 684 adet extacy ele geçirildi - Son Dakika

3 ilde eş zamanlı operasyon, 14 bin 684 adet extacy ele geçirildi
23.10.2020 15:51
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzce, Ankara ve İstanbul'da yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aynı çalışma kapsamında Düzce TEM otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonda 5709 gram toplamda 14 bin 684 adet extacy hap ele geçirildi.
Şüpheli 4 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 Şahıs çıkartıldıkları Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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