"3.Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği"ne bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği...

3 Ekim 2019 tarihinde, saat 19: 00'da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin katkıları ile gerçekleştirilecek etkinlik Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve TC Kültür ve Turizm Bakanı'nın Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmalarının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.



Büyük ustanın üç kelime ile özetlediği hayat felsefesi "sevgi, saygı ve hoşgörüyü" temel alan etkinlik Neşet Ertaş'ı anma töreni ile başlayacak. Ertaş'ın eserlerinin ve hayatının özetlendiği mini belgesel gösteriminin ardından, artık gelenekselleşen ödül törenine geçilecek. Ödül Kurulu Üyeleri İbrahim Kalın, Nadir Alpaslan, Erol Parlak, Okan Murat Öztürk, Necmi Kıran tarafından titiz bir çalışmayla geride bıraktığımız yıl olduğu gibi bu yıl da kültür-sanat çalışmaları, yorumculuk, mahalli icra, genç icracı, yaşam boyu meslek onur ödülü gibi başlıklarda değerlendirilen ödüller sahiplerini bulacak.



Ödül töreninin ardından Bedia Akartürk, Bektaş Dolu, Ferhat Göçer, Gülşen Kutlu, Erol Parlak, Işın Karaca, Muazzez Ersoy, Metin Öge ve Ustalar Topluluğu, Mustafa Keser, Özgür Can Çoban, Rafet El Roman, Yavuz Bingöl, Erhan Uslu, Yıldız Tilbe, Yudum, Orkun Kutay Özdemir ve Zara'nın sahne alacağı etkinlikte ünlü sanatçılar Neşet Ertaş'ın, toplumun her kesiminin gönlünde taht kuran Yalan Dünya, Zahidem, Gönül Dağı gibi eserlerini seslendirecek. Bozlak denildiğinde akla gelen ilk isim olan Neşet Ertaş'ın eserlerini yorumlayanlar arasında bir de sürpriz isim var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve TC Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İbrahim Kalın.



Abdallığın evrenselliğe uzanan felsefesi sevgi, saygı ve hoşgörünün nesilden nesile aktarılmasında önemli bir yer tutan "3.Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği" ile Ertaş'ın müzik anlayışının yanısıra hayata bakışı ve özlü sözlerinin de gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.