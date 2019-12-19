3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi İstanbul'da başladı - Son Dakika
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3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi İstanbul'da başladı

6 saat önce

3. Uluslararası Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) İslam Birliği Kongresi İstanbul'da başladı.

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi İstanbul'da başladı, System.String[]

3. Uluslararası Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) İslam Birliği Kongresi İstanbul'da başladı. Kongrede konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Müslümanlar samimiyet ve özveriyle bir araya gelerek işbirliği yaptıklarında başaramayacakları ulaşamayacakları hiçbir hedef yoktur" dedi.


"ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi İstanbul'da başladı. Programın açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, Hazine ve Maliye Başkan Yardımcısı Nureddin Nebati, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve İslam ülkeleri temsilcileri katıldı.


Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İslam ülkeleri Ortak Askeri Standardizasyon Merkezleri oluşturulması, İslam ülkeleri arasındaki işbirliği ve tesisleşme konularının belirlenmesi, İslam ülkelerinin kullandığı ve ürettiği savunma sanayi ürünlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi konu başlıkları ele alındı.


Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş İslam ülkelerinin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Zira bugün sosyal, kültürel siyasi ve iktisadi açıdan devasa krizlerin içinde olan dünyamız tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. İnsanlığa refah, huzur, barış, adalet getirme iddiasıyla ortaya çıkan bütün ideolojiler ve politikalar inandırıcılığını kaybetmiştir. Küresel pilotların toplum mühendisi olma çalışmaları dünyayı topyekun bir felakete götürmüştür. Son iki asırdır sömürge politikalarından bilhassa en çok etkilenen İslam Toplulukları, Müslümanlar etkilenmiştir. İnsanlığın yaşadığı buhranları, sosyal, kültürel, manevi, siyasi krizleri çözebilecek yegane imkan İslama hayat veren evrensel hakikatleridir. Bunun için ise Müslümanların işbirliği içinde yaşadıkları coğrafyalar sorunları gerçekçi ve ikna edici bir şekilde çözüme kavuşturmaları oldukça önemlidir" dedi.


"Müslümanlar samimiyet ve özveriyle bir araya geldiklerinde ulaşamayacakları hiçbir hedef yoktur"


Sorunların çözümü konusunda 3 önemli şarta dikkat çeken Erbaş, "Birincisi Müslümanlar her alanda çok önemli imkanlara sahip olduklarının farkında olarak hedeflerini gerçekleştirme noktasında güçlü bir inanca ve öz güvene sahip olmalıdır. Asla ayrılık ve fitnelere fırsat vermeden birlikte hareket etmelidir. Üçüncüsü ise doğru hedef ve stratejilerle sağlam bir gelecek planı yaparak kendi kaynaklarıyla siyasi, ekonomik ve teknoloji gücünü oluşturmalıdır. Biliyoruz ki Müslümanlar samimiyet ve özveriyle bir araya gelerek işbirliği yaptıklarında başaramayacakları ulaşamayacakları hiçbir hedef yoktur" diye konuştu.


Konferans sonrası konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi tarafından hediye takdim edildi. - İSTANBUL

İslam Birliği, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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