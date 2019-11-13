3'üncü kattan düşen üniversiteli Enes ağır yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üniversiteli Enes Ö., babasıyla yaşadığı 3'üncü kattaki evin balkondan düşerek, ağır yaralandı. Polis, üniversiteli gencin intihar girişiminde bulunmuş olma ihtimalini araştırıyor.

Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta 46 numaralı apartmanın 3'üncü katında babası Kenan Ö. ile birlikte yaşayan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencisi Enes Ö., sabah saatlerinde balkondan düştü. Ağır yaralanan Enes Ö., ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Enes Ö., ambulansla, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, anne- babası bir süre önce boşanan gencin, intihar girişiminde bulunup bulunmadığını araştırıyor.