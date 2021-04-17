3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU - Son Dakika

3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU

17.04.2021 12:23

? 3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTUBurçak BOZKUŞ ? Buğra BENLİOĞLU / - 2002 yılından bu yana her sene 16 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Ses Günü'nde 3 yaşındaki Ata Kemal yeniden sesine kavuştu.

? 3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU

Burçak BOZKUŞ ? Buğra BENLİOĞLU/ - 2002 yılından bu yana her sene 16 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Ses Günü'nde 3 yaşındaki Ata Kemal yeniden sesine kavuştu. 1 yaşında ses kısıklığı ile başlayan ve ses tellerinde siğil teşhisi konulan Ata Kemal, Dünya Ses Günü'nde girdiği ameliyatla sesine kavuştu.

Her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Ses Günü'nde, 3 yaşındaki Ata Kemal Aslan, 1 yaşında kaybettiği sesine yeniden kavuştu. Önce ses kısıklığı ile başlayan rahatsızlığı zamanla nefes darlığına dönüştü ve 3 yaşına geldiğinde Ata Kemal'in sesi artık hiç çıkmamaya başladı. Ailenin yüzünü ise koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz güldürdü. Papillomatozis yani ses tellerinde siğil teşhisi koyduğu minik Ata'yı hemen ameliyata alan Prof. Dr. Öz, Dünya Ses Günü'nde 1 yaşından sonra sesi hiç çıkmayan Ata'yı yeniden sesine kavuşturdu.

"BEN 3 YAŞINDA ÇOCUĞUMUN SESİNİ DAHA YENİ DUYMAYA BAŞLADIM"

Ata Kemal Aslan'ın babası Erdem Aslan, "Ata Kemal 10 aylıkken sesinin kısık olduğunu fark ettik. Bir yılda 9-10 kez kontrole götürdük. Ama götürdüğümüz kontrollerde yanlış tedavi ve yanlış teşhis konuldu. Ses tellerinde ödem olduğu söylendi. Bu süreçte Ata Kemal'in rahatsızlığı ilerledi. Sesi hiç çıkmamaya başladı. Nefes alamamaya başladı. Bununla ilgili çok zorlandığı dönemler oldu. Yolumuz bir şekilde Ferhan Hoca ile kesişti. Yapılan muayene sonrasında konulan teşhiste papillomatozis yani ses tellerinde siğil, soluk borusunda siğil olduğu ortaya çıktı. Yüz binde 1,4 oranında kişide görülen bir rahatsızlık olduğunu öğrendik. Sonrasında Ferhan Hoca'nın müdahalesi sonrasında duyduğunuz gibi işte. Ata Kemal 3 yaşında şu an ve 1 buçuk yaşından beri sesini duymuyorduk. Şimdi nefes almasında bir problem yok. Ben 3 yaşında çocuğumun sesini daha yeni duymaya başladım" dedi.

"SESİNİ DUYDUKTAN SONRA, DOĞUMUNDA BİLE BU KADAR AĞLAMADIĞIMI FARK ETTİM"

Ameliyat sonrası duygularını anlatan Erdem Aslan, "3 yaşında oğlum 2 buçuk saat ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra biz Ata Kemal'in sesini duyduğumuzda bizim için Ata Kemal yeniden doğdu gibi oldu. Biz tekrar oğlumuz yeniden doğmuş gibi hissettik. Ben doğumunda bu kadar ağlamamışımdır Ata Kemal'in. Uykusunda ölebilirdi, anlamayabilirdik. Böyle ihtimaller söz konusuydu. Bunları düşündüğümüz zaman ne söyleyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

"TELSİZ OLMASA AĞLADIĞINI DUYAMIYORDUK"

Anne Dila Zeynep Aslan ise, "Ameliyattan çıktığı gibi sesi çıkmaya başladı zaten. Ağlayışı bile farklıydı. Girerken farklı ağlıyordu, çıkarken farklı. Mesela Ata 3 yaşında biz hala ilk 6 ay bebeklerde kullanılan telsizlerle hayatımızı geçiriyorduk. Nefesi nasıl, sesi nasıl diye. Çünkü telsiz olmasa ağladığını duyamıyorduk" şeklinde konuştu.

"SES HASTALIKLARI FARKINDALIK GÜNÜ, ATA SESİNE KAVUŞTU"

3 yaşındaki minik Ata Kemal'in hastalığını tespit eden ve onu sesine kavuşturan, Koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu KBB Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz, hastalık hakkında açıklamalarda bulundu. Öz, "Bugün bütün dünyada ses hastalıkları ve ses sağlığı ile ilgili bir farkındalık günü. 16 Nisan. Bütün dünyada kutlanıyor. Bana Ata getirildiği gün ciddi bir solunum güçlüğü vardı. Bütün yüzü mosmordu. Solunumu son derece zordu. Sesi zaten çıkmıyordu. Bu bir papillomatozis hastalığı. Virüsten geçiyor. HPV virüsü ile geçiyor. Türkiye'de çok sık görülmüyor. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde siğiller vardır benzeri bir durumdur ama aynı şey değildir. Mesela vücudunuzdaki siğiller bir noktada kalırlar. Fakat ses tellerindeki sürekli olarak ürer, büyür, solunum yolunu kapatır. Yani ses kısıklığı ile başlar, solunum güçlüğüne kadar gider" dedi.

"ÇOCUĞUNUZUN SESİ KISIKSA VE DÜZELMİYORSA MUTLAKA BİR KBB DOKTORU GÖRMELİ"

Çocuklarda görülen ses kısıklığının ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Öz, "Son derece başarılı anestezi ekibimizle birlikte Ata'da hiçbir şekilde boğazında bir delik açmadan çok incecik bir tüple hava yoluna girdim. Ata sesine kavuştu. Çocuklarınızın küçük yaştayken bağırdığı zaman sesi kısılabilir, bu normal bir şey. Ama o çocuğun bağırmalarını engellediği zaman ses düzelirse paniğe gerek yok ama düzelmiyorsa o zaman mutlaka bir KBB doktoru bu çocuğu görmeli" ifadelerini kullandı.

3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU
3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU

Koronavirüs, Ferhan Öz, Nisan, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 YAŞINDAKİ ATA KEMAL, DÜNYA SES GÜNÜ'NDE 'SES'İNE KAVUŞTU - Son Dakika


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