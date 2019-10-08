Son Dakika Haberleri: 3 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Son Dakika Güncel 3 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

3 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

39 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 3 yıl önce iki aile arasında bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası barışla sona erdi.

3 yıllık kan davası barışla sonuçlandı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 3 yıl önce iki aile arasında bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası barışla sona erdi.

Yedikardeş köyünün Yaylalar mevkisinde Karabaş ve Bozkan aileleri arasında 3 yıl önce Sinan Karabaş'ın ölümüyle başlayan kan davası, kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Hizan Bediüzaman Ulu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan barış töreninde konuşan eski Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı, her iki aileye teşekkür ederek, aralarındaki husumetin sona ermesinin önemli olduğunu belirtti.

Aileler arasında zaman zaman husumetlerin yaşandığını anlatan Gaydalı, "Rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel derdi ki; 'Barışmasını bilmeyen kavga etmesin. Beşerdir, şaşar ama önemli olan hatada ısrar etmemektir'. Bu iki ailemiz uzun süredir küstüler, bir kısmı da burayı terk etmişti. Önemli olan kötülükte ısrar etmemek. Zamanımızı bu tip barışlarla geçiriyoruz. Aslında bu tür olayları yaşamamamız için üretmeye ve çalışmaya ihtiyacımız var. Bitlis olarak bir bütünüz. Bu tür kötülüklere tevessül etmeyelim. Başta iki ailenin büyükleri olmak üzere barışta emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Hizan Kaymakam Vekili Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da Müslümanlar arasındaki husumeti sona erdirmenin Allah'ın emri olduğunu belirtti.

Bugün kucaklaşacak gönüllerin bir daha ayrılmamak üzere bir arada olmasını temenni eden Özkan, şunları dile getirdi:

"Bu güzel günde bizleri bir araya getiren başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçenlere ve en önemlisi iki ailemizin büyüklerine şükranlarımı arz ediyorum. Aile büyükleri bu işin başını çekmezse, işin ucundan tutmazsa, elleri kavuşturup Allah'ın emrine ve Peygamber'in sünnetine uyacağız demeseler, bir araya gelmezdik. Önemli olan tövbe etmek, pişman olmaktır. Biz müminlere düşen görev, tarafları barıştırmak ve bir araya getirmektir. Hepimiz kardeşiz."

Dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek yemin eden ailelerin fertleri kucaklaştı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, İlçe Müftüsü Murat Demir, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu: Sınır ötesi tezkereye içimiz yana yana "Evet" diyeceğiz
Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu silahla kendini yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 20:03:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]